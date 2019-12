Alla Provincia di Foggia solo 1,2 milioni per strade e scuole: Gatta scrive ai parlamentari foggiani

Il Presidente della Provincia di Foggia chiede ai deputati e ai senatori foggiani di intervenire

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, scrive ai parlamentari foggiani (i senatori Naturale e Pellegrino e i deputati Bordo, Faro, Giuliano, Lovecchi, Menga, Tartaglione, Tasso e Troiano) per chiedere di intervenire in merito “alla rivisitazione dell’assurdo riparto del contributo riconosciuto alle province pari a 250 milioni di euro, per gli anni dal 2019 al 2033, destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

“Sapete che la Provincia di Foggia ha impugnato dinanzi al TAR il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 marzo 2019, con eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, comma 889 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019″ scrive il presidente Gatta.

“Nel mentre, però, il giudizio è ancora pendente e, per i noti tempi della giustizia, lo sarà ancora per molto, gli effetti distorsivi di detto decreto rischiano di produrre gravi conseguenze anche per l’anno 2020.

Senza un vostro urgente intervento, quindi, anche per il 2020 la quota destinata alla Provincia di Foggia sarà pari a soli € 1.249.737,84, importo non solo assolutamente incongruo in termini assoluti rispetto al fabbisogno di investimenti che il sistema viario e gli immobili scolastici di competenza abbisognano.

Vi ricordo, solo a titolo esemplificativo, che le province di Pavia, Verona, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Lecce, Cosenza, sono risultate beneficiarie di significativi contributi superiori ai cinque milioni di euro, mentre Treviso ed Alessandria addirittura pari, la prima, ad € 9.881.102,51 e la seconda ad € 7.212.717,33.

Mi appello a voi non per ragioni di campanile, anzi, proprio perché il parlamentare non rappresenta (solo) i “suoi” elettori o gli elettori di un territorio, ritengo che ristabilire un criterio di equità in tale riparto, evitando discriminazioni tra aree territoriali, rappresenti non solo l’interesse della provincia di Foggia che voi (anche) rappresentate, ma dell’intera Nazione. Attendo, quindi, di essere rassicurato circa un vostro urgentissimo e risolutivo intervento” conclude Gatta.