Ischitella, le opposizioni incontrano i cittadini e chiedono le dimissioni del sindaco

Le forze di opposizione del Comune di Ischitella: “Il sindaco non accetta il confronto”

Ischitella (FG) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa congiunta delle forze di opposizione del Comune di Ischitella in seguito al pubblico dibattito tenutosi lo scorso 15 dicembre nel comune garganico.

“Domenica 15 dicembre, nella piazza principale del paese, le forze di opposizione hanno organizzato un pubblico dibattito nonostante l’immotivata assenza del Sindaco Carlo Guerra e di rappresentanti della maggioranza.

Era la seconda volta, in un anno, che ponevano invito a relazionare sulle attività svolte e sulla programmazione che l’amministrazione comunale ha messo in atto, senza però ottenere nemmeno una risposta, questa volta però, hanno deciso di incontrare comunque i cittadini e interrogare gli amministratori ‘in contumacia’.

Naturalmente non sono mancate nei vari interventi osservazioni e critiche sull’operato della giunta e sottolineato con forza che il rifiuto al confronto è già di per sé la conferma che non ci siano temi, idee e giustificazioni sull’immobilismo della gestione comunale:

– Procedure illegittime e sbagliate per l’esecuzione di opere pubbliche.

– Assenza di programmazione futura.

– Sprechi, favoritismi, disattenzioni nella ricerca di finanziamenti pubblici.

– Smantellamento del personale operativo con il ricorso ad incarichi a tempo determinato in settori vitali della macchina amministrativa.

– Servizio della raccolta rifiuti costoso e inefficiente

– Tassazione viziata da grossolani errori di contabilità e ricorso a pignoramenti di Equitalia che ha avuto di recente delega.

– Opere pubbliche realizzate e lasciate allo stato di abbandono come l’area di compattazione dei rifiuti, la casa per minori disagiati, il museo ed altro.

– Lavori in affidamento diretto senza richiedere più preventivi e quindi senza ottenere “il miglior prezzo” a pochissime ditte.

– Manutenzione del patrimonio comunale carente e spesso assente.

– Corpo dei vigili urbani ridotto a 2 unità ed onerosa assunzione di un Comandante a scavalco da altro comune.

– Totale assenza di attività sociali, turistiche e ricreative, affidate esclusivamente alla buona volontà e costi dei sodalizi di volontari e alla Pro loco.

– Consiglieri comunali assenti fin dall’inizio del mandato.

– Spese legali oltre ogni limite di ragionevolezza.

– Pianificazione edilizia, cimiteriale, commerciale, scolastica, sanitaria, tributaria e del personale improvvisata e spesso lacunosa e sbagliata.

Tra le cause indicate dalle forze di opposizione, la svogliatezza, l’incompetenza, la conflittualità e un comitato extra consiliare che elargisce cattive e interessate consulenze.

Il sindaco Carlo Guerra, cancelliere presso il tribunale di Foggia, ha preferito lasciare temporaneamente il suo incarico facendosi corrispondere lo stipendio dalla comunità Ischitellana per destinate il suo totale impegno all’incarico pubblico, secondo molti intervenuti quello stipendio è totalmente immeritato, visti i risultati.

Hanno relazionato, Eustachio Caputo, segretario del partito della rifondazione comunista

Germano Lustri referente del Meetup Ischitella 5stelle.

Giuseppe D’Errico consigliere di Uniti per Ischitella

Leonardo La Malva, Consigliere di Cambiamenti

Michele di Fine, Referente locale di Italia in comune

Matteo Tricarico, Referente del comitato ‘Cartelle pazze'”.