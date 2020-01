Alla Camera dei Deputati si degustano i sapori della Capitanata: donati a Conte e Fico

Successo per l’iniziativa di degustazione di prodotti di Capitanata alla Camera dei Deputati di Roma

«È stata una esperienza emozionante». È il commento dell’On. Marialuisa Faro che ha organizzato l’evento“Dalla Daunia con Sapore”, che si è tenuto con successo mercoledì 29 gennaio 2020, presso il ristorante della Camera dei deputati a Roma.

«Molti deputati, ospiti e giornalisti, hanno assaporato i prodotti tipici del nostro amato territorio, si tratta di un primo appuntamento- aggiunge la deputata pentastellata Marialuisa Faro. La Capitanata in queste occasioni dimostra di essere una terra ospitale che produce frutti eccezionali, bisogna impegnarsi per la promozione e per la divulgazione. Abbiamo fatto assaggiare prodotti in anteprima e riscosso un ottimo successo, la nostra ospitalità, unica, ha reso il tutto impeccabile.

Ringrazio le aziende che hanno reso possibile tutto questo portando le nostre eccellenze nel cuore delle Istituzioni, prodotti straordinari che sono uno dei grandi patrimoni della nostra terra. La

provincia di Foggia merita la giusta visibilità, specialmente in periodi particolarmente difficili come quello che stiamo vivendo, non siamo solo bombe e malavita. La qualità dei prodotti è unica, grazie alla tenacia di piccoli produttori, e questo è un valore aggiunto. Le imprese, con un impegno quotidiano sono l’avamposto nell’assicurare la salvaguardia delle colture agricole e tradizionali, il mantenimento delle tipicità alimentari e rappresentano un esempio concreto per valorizzare un

ambiente che offre grandi opportunità di sviluppo».

Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Presidente della Camera Roberto Fico è stato donato un pacco con tutti i prodotti tipici degustati durante la mattinata.

Come preannunciato dalla

deputata Faro si tratta di un primo appuntamento, altre aziende del territorio saranno coinvolte nelle

future iniziative.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Gal Gargano e dal Parco Nazionale del Gargano. Hanno partecipato le aziende: Panificio del Gargano di San Nicandro Garganico, Masseria Vocale di San Nicandro Garganico, Birrificio Gargantua, l’Antica Cantina di San Severo e l’Azienda Agricola

Turco di Lesina.