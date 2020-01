Foggia, corso di addestramento operatori 118 per elisoccorso: Emiliano elogia il sistema

Emiliano: “L’elisoccorso sarà l’ossatura della rete dell’emergenza urgenza che ci consentirà di portare le persone più velocemente possibile nel posto giusto”

“Questa è un’occasione importantissima, un corso di addestramento avanzato per gli operatori di centrale 118 per l’elisoccorso. Oggi, qui a Foggia, stiamo addestrando il personale delle centrali operative del 118, medici ed infermieri, ad utilizzare nel migliore dei modi le possibilità offerte dagli elicotteri. Nel futuro, l’elisoccorso sarà infatti l’ossatura della rete dell’emergenza urgenza che ci consentirà di portare le persone più velocemente possibile nel posto giusto. Alidaunia, in questo contesto, si conferma una realtà straordinaria italiana, pugliese, foggiana, una delle aziende più moderne del mondo che assiste decine e decine e decine di velivoli ma soprattutto assicura l’elisoccorso alla Regione Puglia”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenuto questa mattina a Foggia, presso la sede di Alidaunia, al Corso di addestramento per l’utilizzo dell’HEMS (Helicopter Emergency Medical Sistem) in ambito territoriale. Un corso di formazione per l’emergenza sanitaria in volo con lo scopo di illustrare le potenzialità, le peculiarità, i criteri di attivazione e le possibilità dell’utilizzo dell’HEMS, con l’obiettivo di ottenerne i massimi benefici per tutti gli utenti.

“Vorrei cogliere l’occasione per precisare ancora una volta – ha aggiunto Emiliano – che arrivare al pronto soccorso rischia di essere persino un danno, perché se si arriva in pronto soccorso di un ospedale piccolo e non sufficientemente attrezzato, i rischi sono tanti. Molto meglio una rete dell’emergenza urgenza, anche dotata di elicotteri, che ti porta nell’ospedale migliore per il tipo di problematica in atto anzichè arrivare rapidamente ad un pronto soccorso sotto casa, ma che non ha le specificità richieste dal caso”.

“Ecco perché potenzieremo la rete dell’elisoccorso e costruiremo una rete dell’emergenza urgenza capace di salvare quante più vite possibili”.

La possibilità di soccorrere nel migliore dei modi la popolazione presente in un determinato territorio è l’obiettivo primario della Centrale Operativa del 118. I mezzi, gli uomini, le professionalità a questo scopo profuse possono avvalersi di un ulteriore ausilio costituito dall’utilizzo dell’elisoccorso (HEMS).

Durante il corso, sono state illustrate una serie di iniziative per rendere particolarmente efficiente questo sistema e, in particolare, le novità relative al volo notturno, i dispositivi e le tecnologie che rendono particolarmente efficace la visualizzazione di notte da parte dei piloti e, inoltre, tutti gli aspetti relativi all’attivazione dell’elisoccorso e la particolare organizzazione dell’equipaggio nelle varie fasi del soccorso.

Hanno partecipato anche il Direttore Generale del Policlinico “Riuniti” di Foggia Vitangelo Dattoli, il Direttore Generale dell’ASL Fg Vito Piazzolla, il Direttore della Centrale Operativa 118 del Policlinico “Riuniti” di Foggia e il Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della ASL FG.