Giro d’Italia, sindaco di Vieste a Gatta: “Cittadini di Capitanata vittime di strategie politiche”

Il sindaco di Vieste: “Presidente, un po’ di quelle risorse provinciali che hai già promesso qui e là per la tua futura campagna elettorale, mettile sulle strade del giro”

Vieste (FG) – “Come al solito invece di ammettere i propri errori, da buon politico della vecchia scuola, il Presidente Gatta cerca di buttarla in ‘caciara’ per svincolarsi dalle proprie responsabilità. Adesso viene fuori che la colpa del mancato nullaosta della Provincia al passaggio del Giro, è dei Comuni di Zapponeta, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e della Regione Puglia”.

Così il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, torna sulla questione Giro d’Italia e risponde al presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta.

“Prima di comunicare il diniego ad Rcs, società organizzatrice del giro, mettendo a rischio la tappa, bisognava mandare alla Regione una richiesta di fondi e non il contrario.

Prima di mettere a rischio il lavoro di anni fatto da altre amministrazioni, bisognava per lo meno relazionarsi con esse.

Prima di prendere posizioni ufficiali, caro Presidente, bisogna valutare bene quali possano essere le possibili conseguenze.

Allora Presidente, un po’ di quelle risorse provinciali che hai già promesso qui e là per la tua futura campagna elettorale, mettile sulle strade del giro, non solo perché passerà una delle manifestazioni più viste al mondo, ma soprattutto perché vengono percorse quotidianamente dai tuoi cittadini che non possono essere vittime delle strategie politiche del Presidente della Provincia di turno”.