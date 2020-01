L’on. Faro (M5S) porta i prodotti foggiani nella Camera dei Deputati

Onorevoli e ospiti potranno degustare i prodotti tipici della provincia di Foggia. Ecco le aziende foggiane che parteciperanno all’iniziativa

Degustazione di prodotti di Capitanata alla Camera dei deputati di Roma, onorevoli e ospiti potranno degustare i prodotti tipici della provincia di Foggia. È l’iniziativa promossa dalla deputata del Movimento cinque Stelle Marialuisa Faro.

L’intento è quello di creare una vetrina unica per i prodotti del territorio e raccontarne le peculiarità. Non mancheranno anteprime di nuovi prodotti, come la crema di caciocavallo servita in un modo speciale, la composta di pomodori, il tradizionale pane sannicandrese, l’olio extravergine di oliva da ulivi secolari di ogliarola garganica e il vino.

«Parleremo, e assaggeremo, alcuni dei prodotti unici d’eccellenza della Capitanata nel cuore delle Istituzioni, alla presenza di rappresentanti politici e non solo. Prodotti straordinari che spesso fanno fatica ad avere spazio nel mercato e la giusta riconoscibilità, ma che sono il grande patrimonio di questo territorio- spiega l’On. Marialuisa Faro. È per me un grande orgoglio dare un contributo alla promozione e divulgazione di questi prodotti. La Capitanata è una terra che produce frutti eccezionali, bisogna impegnarsi per la promozione e per la divulgazione. La qualità sta migliorando anno dopo anno grazie alla tenacia di piccoli produttori, e questo è un valore aggiunto. Le imprese, con un impegno quotidiano sono l’avamposto nell’assicurare la salvaguardia delle colture agricole e tradizionali, il mantenimento delle tipicità alimentari e rappresentano un esempio concreto per valorizzare un ambiente che offre grandi opportunità di sviluppo sostenibile».

L’evento, “Dalla Daunia con Sapore”, si svolgerà mercoledì 29 gennaio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso il ristorante della Camera dei deputati a Roma. Si tratta di un primo appuntamento che si ripeterà con altri prodotti tipici della provincia.

L’iniziativa è patrocinata dal Gal Gargano e dal Parco Nazionale del Gargano. Parteciperanno le aziende: Panificio del Gargano di San Nicandro Garganico, Masseria Vocale di San Nicandro Garganico, Birrificio Gargantua, l’Antica Cantina di San Severo e l’Azienda Agricola Turco di Lesina.