Parlamentari foggiani del M5S dal ministro Lamorgese: “Confermato, presto DIA a Foggia”

I parlamentari pentastellati: “Ora però i cittadini devono fare la loro parte denunciando i reati di cui vengono a conoscenza”

“Stamane una delegazione del M5S delle Commissioni Antimafia e Giustizia è stata ricevuta dalla Ministra dell’Interno Lamorgese”.

Nel corso dell’incontro si è parlato degli ultimi episodi delittuosi accaduti a Foggia e della necessità di aumentare ancor di più il contrasto alle compagini criminali, dotando il territorio degli strumenti e dei presidi previsti dalle norme.

La Ministra ha confermato quanto da lei stessa dichiarato a novembre 2019 (nel corso di un incontro al ministero con il senatore Pellegrini) e, da ultimo, il 23 dicembre a Foggia in Prefettura e cioè che presto sarà istituita nella nostra città una sezione della Direzione Investigativa Antimafia.

“È una battaglia che il M5S conduce da anni – scrive lo stesso Pellegrini sui social – inizialmente tra lo scetticismo (e a volte l’ilarità) generale. Ma non ci siamo mai arresi, convinti che la Dia costituisse un ‘mattone’fondamentale nella ricostruzione della legalità nella nostra provincia”.

“Ora, però, anche i cittadini devono innalzare il loro livello di contrasto – sottolineano i parlamentari pentastellati Pellegrini, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale, Troiano, il Mep Furore, la presidente della commissione antimafia regionale Barone – devono fare la loro parte denunciando i reati di cui vengono a conoscenza, stando vicino ai magistrati e alle forze dell’ordine, sforzandosi di praticare la legalità in ogni azione quotidiana, anche la più semplice e banale. Domani, per esempio, è importante partecipare in massa al corteo organizzato da Libera. Noi ci saremo, e voi?”.