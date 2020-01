Prolungamento Superstrada da Vico a Vieste: fissato incontro per discutere del progetto

All’incontro, organizzato dall’on. Faro (M5S), sono stati invitati sindaci, Parco Nazionale del Gargano, Regione Puglia e Soprintendenza di Foggia

Un tavolo tecnico per discutere del progetto di prolungare la SS693 da Vico del Gargano fino a Vieste e chiudere così l’anello viario in grado di collegare le principali località del Gargano.

All’incontro, organizzato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Marialuisa Faro, sono stati invitati i sindaci, il Parco Nazionale del Gargano, la Regione Puglia e la Soprintendenza di Foggia. All’iniziativa sarà presente l’On. Roberto Traversi, Sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti.

La tavola rotonda si terrà a Peschici, sabato 1° febbraio alle ore 16,00, presso il Comune di Peschici.

«L’incontro di sabato è un incontro molto importante per coordinarci e confrontarci, per rendere ancora più incisiva la nostra proposta per aumentare la sicurezza della rete stradale del Gargano e per rendere più attrattivo il nostro territorio- dichiara l’On. Marialuisa Faro. E’ importante la presenza del sottosegretario Roberto Traversi,che ha accettato il mio invito a partecipare all’incontro. Con il sottosegretario abbiamo avviato una interlocuzione mediante un primo incontro al MIT che si è tenuto il 12 dicembre 2019 a Roma. Spero che questa iniziativa possa accelerare i tempi di realizzazione del progetto. È necessario fare squadra con tutti i soggetti del territorio, per rimarcarne l’importanza strategica del prolungamento della SS693». Conclude l’On. Marialuisa Faro.