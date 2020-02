Agricoltura Puglia, Barone: “Valorizzare specie autoctone: in particolare nel Foggiano”

La consigliera regionale del M5S: “È necessario rilanciare e tutelare la biodiversità in Puglia e in particolare nella provincia di Foggia, così ricca di specificità”

“I grandi cambiamenti in agricoltura e in pastorizia spesso vanno a scapito delle specificità dei territori, per questo oggi è necessario rilanciare le specie autoctone”, lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone dopo aver incontrato l’ambientalista Paolo Ciro D’Apolito con il quale sono state affrontate tematiche legate al territorio e in particolare ai grandi cambiamenti in agricoltura e pastorizia. L’incontro arriva a distanza di qualche settimana dall’intervento della consigliera per la tutela dell’Istituto di Incremento Ippico Regionale a Foggia.

“È necessario – spiega la consigliera – rilanciare e tutelare la biodiversità in Puglia e in particolare nella provincia di Foggia, così ricca di specificità. In un mercato mondiale in cui si va verso l’omologazione, a essere danneggiate sono sempre più l’agricoltura e la pastorizia italiana, con i conseguenti dubbi sulla qualità e salubrità dei prodotti e il rischio di perdere la biodiversità. Per questo è necessario promuovere una politica regionale che punti all’agricoltura e rilanci la tipicità e la qualità dei prodotti agroalimentari pugliesi, in Italia e nel mondo. L’agricoltura va valorizzata come custode dei territori”.

Sono molti gli strumenti a disposizione per conservare e rilanciare l’agrobiodiversità, per esempio la convenzione sulla Biodiversità del 1992, il protocollo di Cartagena, il Trattato Internazionale delle Risorse Genetiche Vegetali per l’alimentazione e per l’agricoltura (FAO, 2004) e il Protocollo di Nagoya. Anche l’UNESCO si è espresso con la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

“Anche nel nostro territorio possiamo coinvolgere diversi soggetti per valorizzazione dell’agrobiodiversità come il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria di Foggia e la banca dei semi dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Bari , una delle più antiche banche del germoplasma agrario al mondo. Ma anche – spiega Barone – lavorare per promuovere il bio e km zero e incentivare nuove tecniche di agricoltura. Il nostro territorio ha un patrimonio da salvaguardare”.

“La Puglia e la provincia di Foggia sono territori di numerose tipicità e sono presenti razze autoctone antiche, come per esempio la capra garganica, la pecora gentile di Puglia, il cavallo pugliese del Tavoliere, la mucca podolica, il suino nero dauno – continua D’Apolito – a cui si aggiungono le cultivar di uliveti (Peranzana, Coratina, Ogliarola Garganica), gli agrumi del Gargano, la fava di Carpino, il vino Bombino Bianco e Nero di Troia e tante altre varietà fruttifere (frutti antichi) in via di scomparsa. Per questo la concorrenza mondiale che punta sulle quantità, può essere vinta con la qualità, salubrità e tipicità e con una valida protezione dalla concorrenza sleale incentivando per esempio l’ingresso in Italia di prodotti Fairtrade Commercio Equo e Solidale e valorizzando l’agroalimentare tipico sul mercato. Così si riuscirebbe a riconoscere il giusto reddito a tutta la filiera”.