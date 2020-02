Dissesto idrogeologico, dalla Regione Puglia quasi 20 milioni alla Provincia di Foggia

Altri quasi 20 milioni di euro dalla Regione Puglia per fronteggiare il dissesto idrogeologico, in particolare nella provincia Foggia. Lo rende noto l’assessore al Bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

“Insieme al collega assessore regionale ai Lavori pubblici, Giovanni Giannini, abbiamo proposto e la Giunta regionale ha appena approvato 8 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio, inseriti nel Piano operativo per il dissesto idrogeologico 2019 approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per complessivi 19 milioni 850.466,45 euro” spiega Piemontese.

“Ne beneficeranno 7 Comuni della provincia di Foggia: Panni, Volturino, Bovino, Volturara Appula, Monteleone di Puglia, Carlantino e San Marco La Catola. A loro si aggiunge Acquarica del Capo, della provincia di Lecce” sottolinea l’assessore regionale.

“Abbiamo, inoltre, approvato – aggiunge Piemontese – il finanziamento delle progettazioni di 7 interventi contro il dissesto idrogeologico e per la mitigazione del rischio idraulico inseriti nel Terzo Stralcio del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, per un importo complessivo di euro 1 milione 563.185,35 euro”.

Anche qui ci sono due Comuni della Capitanata, San Giovanni Rotondo e Orta Nova, insieme a Otranto, Miggiano e Vernole del Leccese, Villa Castelli della provincia di Brindisi e Massafra della provincia di Taranto.

“Contro il dissesto idrogeologico l’Amministrazione Michele Emiliano ha programmato e impegnato a partire dal 2016 risorse per circa 400 milioni di euro, destinate a 212 interventi mirati sia alla messa in sicurezza e ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, che alla prevenzione del rischio, con l’obiettivo di preservare e tutelare le aree fragili del territorio e del patrimonio naturale pugliese. Con questi dati la Puglia si afferma come la Regione che ha programmato e impegnato più risorse in Italia su una delle questioni più importanti per il Sistema Paese” conclude Piemontese.