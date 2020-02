Gioventù Nazionale, continua il radicamento territoriale: nominato il coordinatore di Ischitella

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia si consolida anche a Ischitella, con la nomina di un nuovo coordinatore cittadino

Continua il radicamento territoriale di Gioventù Nazionale per la provincia di Foggia. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia si consolida anche a Ischitella, affidando la sua rappresentanza al giovane Paolo d’Andrea, nuovo coordinatore cittadino, che avrà il compito di organizzare il partito, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

«Devo ringraziare per il lavoro che sta svolgendo sul territorio provinciale e per la mia nomina il coordinatore provinciale Mario Giampietro che mi ha scelto, e la sua continua performance sui centri garganici e della provincia per la scelta dei suoi coordinatori, dettato dall’esigenza di rilancio del partito con le necessità di un territorio spesso dimenticato da certa politica che viene sul Gargano solo a caccia di voti mancante di una rappresentatività giovanile»

Paolo D’andrea, 26 anni, ha già alle spalle una campagna elettorale fatta come candidato consigliere nella lista “Il Futuro nelle tue mani”e come esponente dell’UdC, esperienza nel mondo del volontariato con campagne benefiche di raccolte fondi per la ricerca, all’interno di varie associazioni locali e non oltre all’ideazione ed organizzazione di eventi culturali e solidali.

Continua D’Andrea «la mia esperienza come candidato consigliere nella scorsa campagna alle amministrative mi ha fatto guardare ancor più da vicino quali siano le esigenze di una comunità ed i suoi problemi, mentre in passato mi ha fatto scontrare contro un muro di pregiudizi per la giovane età e contro le vecchie leve politiche.

Far parte di questo gruppo giovani così ampio, omogeneo e compatto per la provincia, mi fa ben sperare in tante iniziative e proposte che abbiamo in cantiere».

Di seguito un’immagine anche del Coordinatore Provinciale Mario Giampietro