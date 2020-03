“Attacco incendiario all’auto del segretario Lega di Peschici”: solidarietà dalla Lega Puglia

Il segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai: “Non è la prima volta che accadono episodi del genere contro i nostri punti di riferimento o amministratori nel centro garganico”

“Nella tarda serata di ieri l’auto del nostro Segretario cittadino di Peschici, Luigi Forte, ha subito un attacco incendiario”. E’ quanto dichiara il segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai.

“Non è la prima volta che accadono episodi del genere contro i nostri punti di riferimento o amministratori nel centro garganico e ancora una volta noi ribadiamo la solidarietà, il supporto e il sostegno a chi ogni giorno ci mette la faccia per portare avanti politiche serie, senza scendere a compromessi, per cui noi come Dirigenza Provinciale ne andiamo orgogliosi” continua Cusmai.

“Tutta la Lega Puglia, insieme al nostro Europarlamentare Massimo Casanova, si stringe attorno a Luigi Forte e a tutti coloro che sotto il simbolo della Lega portano avanti idee di legalità, concretezza, sviluppo, visione per il futuro del nostro territorio e aiuto alla nostra gente con coraggio e dedizione. La vigliaccheria e la paura non vinceranno mai. Un abbraccio forte da tutta la tua squadra, Luigi” conclude Cusmai.