Coronavirus in Puglia, Emiliano alle famiglie: “Non mandate a scuola i vostri figli”

L’annuncio dopo la pubblicazione dell’ordinanza in cui autorizza le lezioni a distanza

In attesa dell’ufficialità (attesa nel pomeriggio) della decisione del Governo di chiudere scuole e atenei in tutta Italia, il Presidente della Regione Puglia oggi in conferenza stampa ha annunciato una prima misura forte per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. E lo ha fatto spiegando i dettagli dell’ordinanza, firmata ieri sera, che affronta il tema della didattica a distanza e del lavoro agile.

“L’andamento dell’allargamento del contagio è velocissimo. Ribadisco che il Coronavirus è probabilmente più cattivo di una comune influenza, ma non molto più cattivo. Quello che lo rende pericoloso è la velocità del contagio che si sta confermando nelle nostre osservazioni: è velocissimo, viene incubato in pochi giorni, il soggetto è in grado di passarlo ad un altro soggetto in quattro/cinque giorni” ha detto Michele Emiliano ai giornalisti.

“Da qui la richiesta al Governo di chiudere le scuole. Il Governo ha negato alle regioni questo potere. Ricordo che il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Marche e ha ottenuto dal TAR la sospensiva di quell’ordinanza. Quindi se avessi adottato un provvedimento di chiusura delle scuole, avrei violato l’indirizzo del Governo” ha spiegato il governatore pugliese.

“Ragionando sulla base dell’abolizione, contenuta nell’ultimo provvedimento, del limite minimo delle giornate di frequenza obbligatoria per essere ammessi agli scrutini, abbiamo ritenuto che la questione della presenza a scuola non fosse più legata ad un numero di giorni obbligatori di presenze. Abbiamo inserito pertanto nell’ordinanza, in uno stato di emergenza nazionale, il diritto dei genitori di non mandare i figli a scuole. E’ un diritto preesistente all’ordinanza. Quindi tutte le famiglie che decidono di non mandare i figli a scuola non potranno vedersi opporre in sede di scrutinio qualunque tipo di questione disciplinare, le assenze sono giustificate dalla più alta autorità sanitaria della Regione, che si è preso la responsabilità di dire alle famiglie che hanno il diritto di salvaguardare il diritto alla salute dei propri figli”.

“Lo dico chiaramente – ha ribadito Emiliano – invito tutte le famiglie a non mandare i propri figli a scuola. Non siete obbligati a mandarli. Questa facoltà consentirà alle famiglie di giustificare l’assenza con la mia ordinanza. Questa ordinanza tutela indirettamente anche tutto il personale della scuola”.

Tra le novità dell’ordinanza ci sono la didattica a distanza e il lavoro agile. I dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia sino al 15 marzo 2020 possono attivare modalità di didattica a distanza al fine di consentire la prosecuzione dell’attività anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali. La stessa disposizione è stata emanata anche per i rettori delle Università e per i vertici delle istituzioni di alta formazione. I datori di lavoro potranno applicare le norme sul lavoro agile a tutti i rapporti di lavoro subordinato.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina Emiliano ha annunciato la necessità di un’altra prossima decisione che potrebbe interessare il territorio di San Marco in Lamis, in Provincia di Foggia, il Comune in cui si è verificato il primo decesso di una persona positiva al Coronavirus.