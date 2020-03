Coronavirus, sindaco di Vieste: “Stop ad alcuni progetti e 100 mila euro ai più bisognosi”

Il Sindaco di Vieste chiarisce alcuni aspetti legati ai finanziamenti annunciati dal Presidente Conte nei giorni scorsi e annuncia lo stop ad alcuni progetti previsti nel Comune garganico

Il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti ha chiarito alcuni aspetti legati ai finanziamenti annunciati dal Presidente Conte nei giorni scorsi. “Arriverà una quota già prevista per i Comuni che andrà a coprire le spese che sosteniamo come pagamento degli stipendi, dei costi legati alla raccolta dei rifiuti e alle utenze elettriche”.

In merito al finanziamento destinato ad aiutare le famiglie in difficoltà economica ha precisato che “i fondi non sono ancora arrivati e il Governo si è dato 15 giorni di tempo per versarli ai Comuni. Noi avevamo già deciso di annullare dei lavori che avevamo già previsto, per utilizzare 100.000 euro da destinare alle famiglie, anticipando la decisione di Conte”.

Poi si è rivolto a chi sta diffondendo notizie non corrette sui social: “A questi improvvisati ministri dell’economia voglio chiarire che gli eventi che avremmo voluto organizzare sarebbero stati finanziati dall’imposta di soggiorno che non incasseremo se non arriveranno i turisti. E’ meglio evitare di mettere in giro notizie false perché la situazione è delicata e la gente ha bisogno di sapere notizie vere per cui chiedo a tutti di affidarsi esclusivamente a quanto dicono i rappresentanti delle istituzioni”.