Puglia, Emiliano: “Destiniamo 23 milioni per aiutare famiglie in difficoltà con gli affitti”

“Buongiorno a tutti, devo darvi una notizia importante per molti: abbiamo destinato 23 milioni di euro per aiutare tutte quelle famiglie che sono in difficoltà con il pagamento degli affitti”. E’ quanto ha annunciato questa mattina il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“L’emergenza che stiamo vivendo non è solo sanitaria, ma ha anche conseguenze negative per l’economia e per la vita di tutti. In questo momento delicato nessuno deve restare solo” ha aggiunto Emiliano.

“Il fondo da 23 milioni verrà distribuito ai Comuni che, poi, sulla base delle richieste ricevute e delle graduatorie le assegnerà alle famiglie in difficoltà e a rischio sfratto” ha concluso il governatore pugliese.