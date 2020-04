Il “Cura Comuni”: l’appello di 45 sindaci del M5S al Governo

La proposta prevede il sostegno alla liquidità dei comuni, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa e, in particolare, per il comparto del turismo

Quarantacinque sindaci italiani del Movimento 5 stelle hanno firmato un appello, proposta, al Governo Conte, a cui si aggiungono Laura Castelli, viceministro al ministero dell’Economia e Finanze e Ignazio Corrao, facilitatore nazionale del Team del Futuro per gli Enti Locali e con la convergenza della rappresentanza parlamentare e di Governo del MoVimento 5 Stelle, che trasformerà l’appello in proposte concrete, su cui trovare l’intesa anche con le altre forze di maggioranza.

«Tra le proposte viene messa in evidenza la necessità di un ulteriore sostegno alla liquidità dei comuni, per poter proseguire senza criticità nell’erogazione dei servizi pubblici, e il ristoro per i mancati introiti. Nella “fase 2” occorre guardare a ciò che è andato perduto in questi mesi ma soprattutto bisogna pensare a ciò che accadrà nel flusso economico dopo la ripartenza. La proposta dei primi cittadini va in questa direzione e troverà sicuramente il mio appoggio». Annuncia la deputata del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro.

I Primi Cittadini 5 Stelle esprimono la necessità di sbloccare gli investimenti e di semplificare le procedure, inoltre chiedono di mettere in campo misure per i comuni quando l’Italia comincerà a uscire dall’emergenza Coronavirus. Una ripartenza che sarà sicuramente difficile, anche e soprattutto per i sindaci, che sui territori rappresentano la prima linea.

«Penso che pianificare il rilancio del turismo sia una necessità, questo ovviamente riguarda in modo particolare il territorio della Capitanata. Aggiungo che è stato preparato anche un pacchetto per il rilancio del settore, messo a punto dal gruppo turismo 5 stelle, che è ancora al vaglio del governo, tutte queste azioni guardano ad interventi mirati, a un sostegno concreto per far ripartire l’economia dei territori, in tempi rapidi».Conclude l’onorevole Faro.