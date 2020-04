Lega Foggia: “Di Brina mantenga il suo ruolo da Presidente e faccia meno politica”

Il Segretario Provinciale Lega Foggia contro il sindaco di Carpino e presidente della Comunità del Parco del Gargano

Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota stampa del Segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai.

“Ci spiace constatare che il Sindaco di Carpino Rocco Di Brina, nonché Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco del Gargano, abbia voglia di spogliarsi dalle vesti istituzionali che rappresenta in cui dovrebbe essere super partes per scendere in campo e fare politica di partito contro la Lega giusto per mettere giù qualche riga da dare ai mezzi di informazione e sentirsi soddisfatto del suo operato” dichiara Cusmai.

“Gli ricordiamo che non c’è stata nessuna mossa o ingerenza politica da parte della Lega e che il nostro Consigliere Provinciale e Capogruppo, Salvatore D’Arenzo, ha la delega al PNG e dunque legittimato ad assumere la rappresentanza della Provincia di Foggia su tale argomento, qualora il Presidente Gatta sia impossibilitato” continua il segretario provinciale della Lega.

“Comprendiamo dunque che il Sindaco di Carpino non conosca livelli e deleghe di cui parla ma utilizzi il suo ruolo per fare politica peraltro scagliandosi scompostamente ed in maniera molto poco istituzionale nei confronti di chi non ha condiviso una scelta e si è semplicemente appellato al principio dell’alternanza. Noi rimaniamo a disposizione di tutti gli amministratori locali e cerchiamo sempre di lavorare di squadra per gli interessi del territorio e non per la ricerca di posizioni personali, cercando nelle possibilità che la democrazia, cosa forse sconosciuta al Sindaco Di Brina, ci attribuisce per contribuire ad eleggere figure che possano anche non essere del suo partito. Non dimenticando mai che i ruoli istituzionali, alla fine di ogni votazione, vanno rispettati. In quest’ottica i nostri auguri di buon lavoro a tutti i rappresentanti del rieletto Direttivo con l’auspicio che si lavori per tutti e non per pochi con una determinata tessera di partito in tasca” conclude Cusmai.