Regione Puglia, Emiliano e Piemontese: “Erogati 140 milioni di euro negli ultimi 6 giorni”

Emessi 2.113 mandati di pagamento a favore di 950 beneficiari tra Comuni, Province, scuole, università, imprese, associazioni e cittadini, Emiliano e Piemontese: “La Regione Puglia c’è”

“La Regione Puglia c’è. C’è per chi ha bisogno, c’è per chi ha paura di non farcela, c’è per contrastare questa emergenza che non è solo sanitaria, ma ha impatti sul tessuto economico e sociale. L’ho già detto e lo ripeto: adesso c’è bisogno di concretezza”. E’ quanto dichiara oggi il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che continua a tenere aggiornati i cittadini pugliesi sulle attività della Regione e sulle liquidazioni emesse negli ultimi 6 giorni.

E allora, numeri alla mano, Emiliano rende noto che “negli ultimi sei giorni lavorativi, la Regione Puglia ha emesso 2.113 mandati di pagamento per un importo complessivo di 139 milioni 958 mila 441 euro, a favore di 950 beneficiari tra Comuni, Province, scuole, università, imprese, associazioni e cittadini.

“Manteniamo l’impegno a dare conto settimanalmente delle liquidazioni a cui facciamo fronte, man mano che i diversi settori regionali completano le procedure di loro competenza e inviano alla Ragioneria i provvedimenti finali”, osserva l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, commentando i report elaborati dal Dipartimento delle Risorse Finanziarie e dalla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia

Spiccano i 21 milioni e 8.158 euro complessivi per i 393 mandati di pagamento trasmessi alla Banca d’Italia, l’istituto tesoriere della Regione Puglia, per diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, tra cui 3 milioni 926 mila 140 euro per 70 pagamenti riguardanti interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale e 2 milioni 874 mila 645 euro per 13 pagamenti riguardanti interventi per gli anziani.

La Ragioneria regionale ha, inoltre, lavorato e trasmesso ben 659 mandati di pagamento per politiche per il lavoro e la formazione professionale, per una spesa complessiva di 9 milioni 412 mila 225 euro.

Nel settore dell’Agricoltura, delle politiche agroalimentari e della pesca sono stati lavorati 50 mandati di pagamento per 1 milione 441 mila 493 euro e, nel settore dello sviluppo economico e della competitività, 18 mandati per 270 mila 260 euro.

“Dietro questi numeri c’è un lavoro enorme e c’è la volontà di superare insieme questo momento e di ripartire, più forti di prima” commenta Emiliano che aggiunge “Lo scorso 11 aprile vi avevo già aggiornato sui primi pagamenti di aprile. Continuerò a farlo”.