Bonus turismo per famiglie, Faro (M5S): “Danneggerebbe operatori come le agenzie”

La deputata pentastellata non è d’accordo con la proposta del Ministro Franceschini: “Seguirò con attenzione l’evolversi di questa misura”

“A proposito degli incentivi riguardanti il settore turistico, il Ministro Franceschini ha annunciato che ci sarà un bonus per le famiglie da spendere direttamente presso le strutture alberghiere, bene l’idea e ottimo l’intento, ma mi pare di capire che questo bonus escluderebbe un pezzo importante della filiera del turismo, in modo particolare le agenzie turistiche, in quanto andrebbe speso direttamente presso le strutture e tra l’altro non in tutte le tipologie”. E’ quanto dichiara l’On. Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle.

“Questa iniziativa potrebbe danneggiare alcuni operatori del settore– dichiara la deputata pentastellata- non sono d’accordo con la proposta del Ministro, questo incentivo dovrebbe dare la possibilità alle famiglie anche di rivolgersi a chi per competenza fa questo lavoro per aiutare a districarsi tra le miriadi di offerte e servizi che offre il mercato ricettivo”.

“In questo momento delicato per tutto il settore turistico bisognerebbe prevedere, in base all’evolversi della situazione, iniziative ad hoc, come ad esempio il sostegno dei costi fissi come l’affitto dei locali, il rinnovo della cassa integrazione finché necessario e, anche, incentivi alle famiglie per riprendere a viaggiare senza danneggiare le agenzie” aggiunge l’On. Faro.

“Il settore del Turismo sarà quello maggiormente colpito da questa crisi economica innescata dal Covid19, imprese turistiche, lavoratori stagionali e l’intera filiera avranno bisogno di interventi shock e a lungo termine. Seguirò con attenzione l’evolversi di questa misura” conclude la parlamentare pentastellata.