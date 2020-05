Cagnano Varano, pronti i finanziamenti per riqualificare 2 sentieri storici

Finanziati dal GAL il “sentiero dell’arcangelo” e “il sentiero dell’anguille. Al Comune di Cagnano Varano € 199.019 per la realizzazione del “Sentiero delle Anguille”

Rientrano fra i progetti finanziati dal GAL i due sentieri che verranno attrezzati per migliorare e rendere più accessibile ai camminatori gli storici percorsi pedonali montani che, attraverso le bellezze del Parco Nazionale del Gargano, ancora oggi collegano Cagnano Varano a Monte Sant’Angelo e a San Giovanni Rotondo.

Il “Sentiero dell’Arcangelo”, che vede il Comune di Monte Sant’Angelo come beneficiario del finanziamento (€ 198.776,72) e il Comune di Cagnano Varano quale partner, è un sentiero turistico-naturale lungo circa 24 km., che attraversa località quali Piscine Nuove, Giardenera, Solagna di Valle Sbaccio, Bufalara, Parco S. Michele, Valle Grande, La Costa, siti nei territori dei comuni di Cagnano Varano e Monte Sant’Angelo.

Questo sentiero ha anche una grande valenza spirituale e religiosa, perché connette la Basilica di San Michele Arcangelo (Patrimonio UNESCO) alla Grotta di San Michele della nostra città. Due grotte unite dalla comune devozione per “l’Arcangelo armato” che, grazie a questo “itinerario sacro” (una “via micaelica” vera e propria), potranno rafforzare lo scambio cultuale fra questi due luoghi sacri, inserendoli fra quelli che i pellegrini potranno visitare lungo i rami secondari della Via Francigena del Sud.

Il “Sentiero delle Anguille”, invece, che vede il Comune di Cagnano Varano come beneficiario del finanziamento (€ 199.019,93) e il Comune di San Giovanni Rotondo quale partner, è un sentiero turistico-naturale lungo circa 19 km, che attraversa località quali La Costa, Piana di Monte Calvo, Piscinelle, Scapparo, Piscine Nuove, siti nei territori dei comuni di Cagnano Varano, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Anche questo sentiero ha una grande valenza per i pellegrini, in quanto potranno contare su un itinerario sull’asse nord-sud Gargano che unisce Cagnano Varano, l’intera Laguna di Varano e la Grotta di San Michele a San Giovanni Rotondo, sede del Santuario di San Pio e città di transito del ramo della Via Francigena del Sud che va da Troia a Monte Sant’Angelo.

Come riportano le relazioni illustrative dei due progetti, verrà migliorata «la percorribilità di alcuni sentieri di particolare pregio naturalistico: si tratta di antiche mulattiere-sentieri che nel lontano passato i cittadini di Cagnano Varano […] percorrevano quotidianamente per recarsi nelle aree interne del territorio e per raggiungere gli altri paesi confinanti. Questi stessi itinerari si collegano oggi alla rete di Mobilità Lenta del Parco Nazionale del Gargano. Attualmente molti tratti di tali sentieri si presentano difficilmente praticabili a causa della vegetazione erbaceo-arbustiva che ostacola il transito, dell’assenza di scalini, di localizzati fenomeni erosivi che in diverse zone hanno provocato l’asportazione del piano calpestabile, oltre che per alcuni alberi caduti. Con gli interventi progettati si prevede soprattutto di dotare i sentieri di un’adeguata segnaletica nonché di migliorare la percorribilità e di attenuare i fenomeni erosivi mediante la razionalizzazione dello scorrimento delle acque piovane, il pareggiamento del terreno nelle zone erose, la realizzazione di tagliacque trasversali realizzati a regola d’arte, il ripristino dei tratti di muretto a secco di sostegno sulla scarpata di valle nonché la eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante e degli alberi caduti».

Questi importanti investimenti assegnati dal GAL Gargano e provenienti da risorse del “PSR-Regione Puglia 2014/2020 MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento 2.6 Sentieri di Incontro – Valorizzazione delle Filiere Locali”, hanno l’obiettivo di promuovere il turismo escursionistico, intercettando quella domanda di mobilità lenta cresciuta grazie al movimento di camminatori e frequentatori di sentieri, che però necessitano di una rete organizzata di percorsi pedonali segnalati e ben manutenuti.

Come sottolinea la Relazione illustrativa dei progetti finanziati, una qualificata progettazione, una corretta realizzazione e una puntuale manutenzione di queste reti sentieristiche, consentiranno il perseguimento di molteplici obiettivi:

«- la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici del nostro Paese (con riferimento soprattutto all’escursionista occasionale, ai gruppi e a chi non conosce a fondo un territorio);

– il rispetto dei biotopi di pregio, da tutelare anche tramite la progettazione selettiva dei sentieri e la canalizzazione dei flussi escursionistici;

– la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso o bassissimo impatto ambientale, per favorire le economie delle aree montane disagiate o marginali;

– la conoscenza e la conseguente valorizzazione di immensi bacini culturali cosiddetti minori, presenti nelle montagne italiane la cui giustificazione economica va ricercata nel valore patrimoniale, di qualificazione scenica e anche paesaggistico che sarà acquisito dai terreni oggetto degli interventi in questione, nella più qualificata offerta turistica che gli stessi interventi produrranno a vantaggio dei terreni e delle infrastrutture ubicati sul territorio e, soprattutto, nei benéfici effetti sull’equilibrio ecologico degli habitat esistenti che si otterranno dagli interventi proposti dovuti alla regolazione degli accessi. Altro elemento di cui tenere conto è la prevenzione degli incendi boschivi che si otterrà con la esecuzione degli interventi proposti; infatti, i sentieri, se ben sottoposti a manutenzione e se frequentati costituiscono di fatto una barriera contro l’avanzata degli incendi radenti».

Questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro svolto dal GAL Gargano (ente finanziatore), dal Consorzio di Bonifica del Gargano (ente progettista) e dalla collaborazione fra i comuni di Cagnano Varano, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. Un altro obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Costanzucci, che non ha mai smesso di programmare interventi di tutela e promozione del territorio.