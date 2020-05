Feste Patronali di Cagnano Varano: l’augurio del sindaco Costanzucci in tempi Covid

Il messaggio del sindaco di Cagnano Varano in occasione delle giornate dedicate ai Santi Patroni San Michele e San Cataldo

“Questa mattina avrebbero dovuto prendere il via i solenni festeggiamenti dei Santi Patroni San Michele e San Cataldo, ma ciò non è stato possibile e sappiamo tutti perché. Le norme varate dal Governo Nazionale per contenere l’epidemia da coronavirus ci impediscono di onorare e festeggiare come avremmo voluto fare e come abbiamo sempre fatto i nostri Santi Patroni”.

A parlare, nel giorno della tradizionale festa dei Santi Patroni di Cagnano Varano, è il sindaco della cittadina garganica, Claudio Costanzucci Paolino, che con un video su FB, ha inviato ai suoi concittadini un messaggio di auguri, ma anche un importante appello al rispetto delle norme e all’aiuto reciproco.

“Le manifestazioni pubbliche si limiteranno soltanto alla concelebrazione eucaristica a porte chiuse domenica 10 maggio presso la chiesa di San Cataldo – ha ricordato il primo cittadino di Cagnano Varano – la processione, il giro bandistico per le strade del paese, come anche i fuochi pirotecnici e tutti gli eventi legati a questa nostra tradizionale festa patronale e quindi anche la presenza delle giostre, i mercatino, gli eventi musicali, tutto questo purtroppo non si potrà svolgere perché non si possono violare quelle che sono le norme che, ripeto, sono state introdotte per salvaguardare la nostra salute”.

“Da cittadini e da cagnanesi in particolar modo – ha aggiunto il sindaco – che siamo molto legati a questa festa tradizionale, sarà difficile vivere questi tre giorni pensando a quello che sarebbe brutto essere e che in realtà non sarà. Però questo non ci impedirà di trovare il modo, ognuno per quello che può, di onorare San Michele e San Cataldo, anche in maniera magari originale”.

“L’unica cosa che vi chiedo e che vi invito a fare – precisa Costanzucci – è quello di farlo sempre nel rispetto del dramma che tutta la Nazione sta vivendo e nel rispetto anche delle norme introdotte proprio per l’emergenza Coronavirus ricordando a noi stessi che le feste patronali sono innanzitutto una festa nella quale deve prevalere la parte spirituale e religiosa di questo evento”.

“Sono certo che torneremo alle nostre vite – ha rassicurato il sindaco garganico – non sarà facile perché questa drammatica esperienza lascerà una traccia indelebile nella nostra memoria. Però questo non ci potrà impedire di ripartire e di ricomporre i pezzi della nostra esistenza e anche di costruire un futuro più solidale e più sostenibile. Questa emergenza ci ha costretto sì all’isolamento però ci ha fatto anche comprendere l’importanza dell’altro, dell’aiuto dell’altro: di un medico, di un commerciante, di un autista, di un postino o di un vicina di casa. Un aiuto senza il quale sarebbe impossibile combattere e vincere questa battaglia comune”.

“Oggi ci rendiamo conto che la connessione globale esistente a tutti i livelli può essere importante anzi è importante dal punto di vista economico e commerciale, però può essere anche foriera di momenti cupi, come quelli legati alla diffusione di un virus e quindi ad una pandemia. Allo stesso tempo però attraverso la globalizzazione non circolano soltanto le merci oppure i virus, ma per fortuna circolano anche le informazioni che soprattutto in questo momento sono preziose per combattere anche una battaglia sanitaria importante come quella contro il Coronavirus. La diffusione di queste informazioni ci mette oggi in condizioni di poter combattere una battaglia come quella che stanno combattendo adesso gli scienziati di tutto il mondo per arrivare prima possibile alla messa a punto di un vaccino”.

“Speriamo di aver compreso che giochiamo tutti nella stessa squadra contro un comune nemico. Si vincerà solo se ognuno di noi farà la sua parte. E non c’è immunità per un particolare credo religioso, per un colore della pelle, per una specifica etnia, per un tipo di orientamento sessuale o per un’appartenenza nazionale piuttosto che ad un’altra. Siamo tutti ugualmente fragili individualmente, ma collettivamente possiamo essere molto forti. Ecco spero che da questa difficile dolorosissima vicenda che stiamo vivendo tutti quanti ormai da oltre due mesi se ne esca con un rinnovato rispetto per l’altro, cosa che è più facile in una piccola comunità come la nostra. Buone feste patronali a tutti” ha concluso il sindaco.