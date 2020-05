Fitto: “In Puglia si muore di Covid più che in altre regioni”

L’europarlamentare pugliese: “La Puglia è l’ultima regione in Italia per guariti (17,83%) e la penultima regione per tamponi effettuati”

Bari – «Aver rispettato il lockdown in maniera diligente e seria ha fatto la differenza tra le regioni del Sud e quelle del Nord. Ma ora che ci apprestiamo a vivere la Fase 2 non possiamo cullarci anche per l’allarme lanciato da molti esperti su una possibile ricaduta autunnale. Per questo è fondamentale, proprio ora, analizzare i dati per capire e porsi alcune domande e pretendere delle risposte». Lo ha affermato l’europarlamentare Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo Ecr-Fratelli d’Italia.

«Stando ai dati ufficiali – prosegue – la Puglia è l’ultima regione in Italia per guariti (17,83%); è la penultima regione in Italia per tamponi effettuati 1,59 ogni 100 abitanti (peggio di noi solo la Campania 1,73); è la penultima regione in Italia per il rischio contagio con valore 0,78 (ultimo il Molise 0,84). Nei giorni scorsi avevo anche lanciato l’allarme su altri numeri, quelli sulla mortalità sia grezza sia specifica e in questi giorni è andata anche peggio: in Puglia si muore di più che nelle altre regioni del Sud, delle isole, del Lazio e dell’Umbria, vale a dire 1 pugliese ogni 10.000 abitanti (mortalità grezza) e 10,23 decessi ogni 100 casi positivi (mortalità specifica). Peraltro oggi è squillato un campanello d’allarme: ad un numero notevolmente inferiore di tamponi (quasi la metà rispetto a ieri) corrisponde un numero di casi positivi superiore!».