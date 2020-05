Ischitella, restaurata la Chiesa del Cimitero: l’annuncio del vicesindaco

Il vicesindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti: “E’ un preciso obbligo dell’Amministrazione Comunale garantire ai defunti un luogo degno di una comunità civile”

Si riaprono oggi le porte della Chiesa del Cimitero di Ischitella, sottoposta ad un meticoloso lavoro di restauro. A dare la lieta notizia ai cittadini ischitellani il vicesindaco del comune garganico, Alessandro Nobiletti.

“Non abbiamo mai considerato l’esistenza di due cimiteri, A e B, ma di uno solo con un’attenzione globale, coerente ed equa. Per questo abbiamo spostato l’attenzione sulla parte storica di questo ambiente “santo” partendo dal luogo simbolo: la Chiesa. Oggi, a seguito di un meticoloso restauro è stato riaperto e ‘benedetto’ questo luogo di raccoglimento”.

Nobiletti ha ringraziato a nome di tutta l’amministrazione “i silenziosi protagonisti di una grande opera”: “il parroco di Ischitella Berardino Iacovone, per l’encomiabile disponibilità; l’impresa edile Michele D’apolito che ha provveduto con diligente cura e vocazione al restauro, TecnoMarmi di Triggiani per aver donato e restaurato alcune lapidi (il significato della lapide funeraria è quello di persistere allo scorrere del tempo, mantenendo vivo il ricordo di un uomo al di là della morte, ricordandolo ai posteri), per noi ha un valore immenso quello che è stato inciso su una di esse soprattutto in considerazione del periodo che stiamo vivendo; Paolo Falco per l’impegno costante e la profonda dedizione che riserva a questo luogo destinato all’inumazione dei defunti”.

Ricordando l’importanza di un cimitero per ogni comunità, Nobiletti ha sottolineato come “sia un preciso obbligo dell’Amministrazione Comunale garantire ai nostri defunti un luogo degno di una comunità civile. Un luogo di raccoglimento, di preghiera. Esso custodisce le spoglie dei nostri cari; le nostre radici. Un ambiente che merita tutto il nostro rispetto e il dovuto decoro”.

Per questo, ha aggiunto il vicesindaco di Ischitella “questa amministrazione sin da subito ha avuto a cuore questa parte importante della nostra comunità. Sicuramente ricorderete in maniera particolare la Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, comunemente detta ‘giorno dei morti’, dove era a tratti, specialmente per i più anziani, difficile percorrere i viali del nuovo cimitero a causa degli avvallamenti e del fango, situazioni che puntualmente si verificavano a seguito di piogge. Bene, intervenimmo drasticamente asfaltando i viali. A seguito di numerose richieste di concessione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie decidemmo di modificare lo stato della ‘scalinata’, immensa, rispondendo alla domanda e allo stesso tempo riqualificando quell’area. Un’amministrazione capace di ascoltare e di saper dare la giusta priorità alle cose che contano”.