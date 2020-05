Lega Foggia: “Emiliano rispetti la dignità degli operatori sanitari, invece di fare propaganda”

Il segretario provinciale della Lega Foggia, Daniele Cusmai: “Solidarietà per tutti gli operatori delle associazioni 118 di Capitanata che da oggi manifestano davanti l’ASL contro l’ennesima promessa non mantenuta dal Presidente Emiliano”

“Proviamo massima solidarietà per tutti gli operatori delle associazioni 118 di Capitanata che da oggi manifestano davanti l’ASL contro l’ennesima promessa non mantenuta dal Presidente Emiliano e che a Giugno vedranno scadere i loro contratti”. E’ quanto dichiara in una nota Daniele Cusmai, segretario provinciale della Lega Foggia.

“Sosteniamo da sempre la loro battaglia per l’Internalizzazione – continua Cusmai – e sosteniamo tutte le eventuali soluzioni alternative che loro, che vivono quotidianamente questa situazione, vorranno dare, ma evidentemente a qualcuno fa comodo tenerli precari a vita per poter sempre e comunque attingere dalle loro speranze un possibile tornaconto elettorale”.

“In questa emergenza – precisa il segretario provinciale della Lega – tanti hanno definito giustamente gli operatori sanitari eroi, ma crediamo che non abbiano bisogno di pacche sulle spalle ma di risposte concrete per il futuro. Il Governo ha bocciato un emendamento della Lega che detassava gli stipendi del personale sanitario per poter dare un merito anche economico e in Puglia invece il Presidente Emiliano continua da anni a fare le stesse promesse senza mantenerle”.

“Chiediamo fatti e non parole, per dare finalmente la possibilità a questi uomini e donne che salvano vite di poter costruirsi un futuro certo” conclude Cusmai.