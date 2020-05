Minacce al sindaco di San Severo: arriva la scorta simbolica dei sindaci foggiani

A San Severo manifestazione di solidarietà al sindaco Miglio minacciato

Nel giorno del 28esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta, i sindaci della Provincia di Foggia, muniti di guanti, mascherine e fascia tricolore, si stringono intorno al primo cittadino di San Severo, Francesco Miglio, per mostrargli la propria solidarietà dopo le minacce subite.

Presente nella piazza antistante il municipio di San Severo anche l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: “Vicini a Francesco Miglio nel giorno più giusto, per dimostrare da quale parte si schierano e ci mettono la faccia gli uomini che la democrazia ha chiamato ad avere responsabilità istituzionali” ha dichiarato Piemontese in una nota.

“Oggi che ricorre l’anniversario dell’uccisione di Giovanni Falcone – continua l’assessore regionale – dobbiamo ricordare quello che Falcone diceva, parlando della mafia come di ‘un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni’. Quello che abbiamo visto su Facebook contro il sindaco di San Severo non è folklore: è un fatto serio e grave. Perciò le istituzioni devono dare battaglia a quelle espressioni violente. E la dobbiamo fare tutti questa battaglia”.

“Perché, per dirla ancora usando le parole di Falcone, ‘ci si dimentica che il successo delle mafie è dovuto al loro essere dei modelli vincenti per la gente. E che lo Stato non ce la farà fin quando non sarà diventato esso stesso un modello vincente. Questo è il nostro compito. Per questo eravamo qui a San Severo, stasera: per testimoniare la necessità che prevalga la politica migliore. E uomini delle istituzioni puliti e appassionati come Francesco Miglio” conclude Piemontese.