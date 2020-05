Parcheggio di interscambio a Carpino: ecco il progetto finanziato dalla Regione Puglia

Il progetto porterà alla realizzazione di un parcheggio di interscambio con 26 Posti auto. L’amministrazione Di Brina: “A breve partiranno i lavori”

“Ecco il progetto del parcheggio d’interscambio comunale (pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Carpino) finanziato dalla Regione Puglia grazie al continuo impegno dell’amministrazione Di Brina, per un importo di 450mila euro”. Lo rende noto l’amministrazione del Comune di Carpino.

“L’ intervento interesserà una superficie complessiva pari a 2000 mq e porterà alla realizzazione di un parcheggio di interscambio con 26 Posti auto, di cui 2 riservati a persone diversamente abili, un’area di sosta per 5 pullman e di uno spazio attrezzato con servizi igienici, sala d’attesa e pensilline ombreggianti.

All’interno dell’area sono previste due tipi di pavimentazione, una per la parte stradale, in asfalto di tipo drenante, per i parcheggi, invece, è prevista una soluzione drenante con manto erboso protetto da moduli in plastica alveolare riciclata. A breve partiranno i lavori”.

La realizzazione del parcheggio di interscambio comunale a Carpino rientra nel pacchetto di cinque interventi approvati nell’ottobre scorso dalla Giunta della Regione Puglia, nell’ambito di un provvedimento più ampio che individuava gli interventi urgenti finalizzati ad assicurare adeguati livelli standard di sicurezza agli utenti della strada, per complessivi 9 milioni 99.758,40 euro.