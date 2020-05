Puglia, Cera: “Lo sport dilettantistico rischia l’estinzione. Occorrono aiuti concreti”

Il consigliere regionale dei Popolari: “E’ necessario intervenire con aiuti concreti per evitare il collasso e la dispersione di migliaia di giovani”

“Il Futsal Monte Sant’Angelo, il Gruppo Sportivo Troia, l’ASD San Marco sono solo alcune delle società dilettantistiche della provincia di Foggia a essere state travolte dal Coronavirus! A poche ore della decisione del Consiglio Federale della FIGC che ha ordinato lo stop dei campionati di calcio dilettantistici e messo alle strette con il coronavirus, appare con tutta evidenza la sofferenza dello sport sociale” a dirlo in una nota il consigliere regionale dei Popolari, Napoleone Cera.

“Con gli impianti chiusi, con le entrate azzerate e con le spese ancora in essere e da sostenere, si pone il serio problema del mantenimento del sistema dello sport dilettantistico – continua l’esponente dei Popolari – in un mondo che vive alla giornata, spesso supportato da piccoli contributi di sponsor locali, è necessario intervenire con aiuti concreti per evitare il collasso e la dispersione di migliaia di giovani”.

“Specie in Puglia, dove lo sport dilettantistico ha una certa vitalità, con un alto potere di inclusione sociale – conclude Cera – auspico la massima attenzione da parte della Regione a tutela del patrimonio sportivo pugliese”.