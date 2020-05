Turismo in tempi di Covid: le proposte di Gioventù Nazionale sul Gargano

I gruppi giovanili di Fratelli d’Italia hanno ascoltato le problematiche degli operatori turistici. Ecco le proposte dei coordinamenti di Ischitella, San Nicandro Garganico e Vieste

Sull’onda delle problematiche inerenti alla ripartenza turistica post pandemia, i Gruppi del Gargano di Gioventù Nazionale non hanno esitato a farsi sentire.

“Sotto le ali del coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale hanno ascoltato quelle che sono le problematiche degli operatori turistici ed hanno sintetizzato quattro valide proposte, i cui contenuti sono stati affidati al vaglio per essere presentati alla Regione Puglia dal consigliere Meloniano di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.

Le proposte redatte dai coordinamenti di Ischitella, San Nicandro Garganico e Vieste riguardano la liquidità alle aziende in termini di prestiti a tasso zero con massima delazione; il fondo d’acquisto dei materiali disinfettanti e DPI per aziende; le agevolazioni per le assunzioni del personale stagionale in azienda turistico ricettivo; gestione e controllo delle spiagge libere da parte della Regione ad associazioni di protezione civile sotto convenzione comprendenti figure di primo soccorso e salvataggio”.