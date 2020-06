Avvisi microprestito e Titolo II, Regione Puglia: “C’è ancora ampia disponibilità di risorse”

Gli assessori regionali Borraccino e Piemontese smentiscono con fermezza le notizie circolate in queste ultime ore relative al presunto esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione Puglia per i due Avvisi ‘Microprestito’ e ‘Titolo II Circolante’ e forniscono i dati delle domande pervenute

“Siamo costretti a smentire con fermezza le notizie circolate in queste ultime ore relative al presunto esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione Puglia per i due Avvisi ‘Microprestito’ e ‘Titolo II Circolante’, pubblicati giovedì scorso, 4 giugno, sul Bollettino Ufficiale”.

Con queste parole gli assessori regionali allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino, e a Bilancio e Programmazione, Raffaele Piemontese, fanno chiarezza sulla ridda di voci riguardanti i numeri di domande già trasmesse e sulle risorse ancora disponibili.

“I dati ufficiali, forniti da Puglia Sviluppo e aggiornati alle ore 15 di ieri 9 giugno, parlano chiaro: per quanto riguarda il Microprestito sono pervenute 1.459 domande, per agevolazioni richieste pari a 33 milioni e 93 mila euro, mentre sono attualmente in compilazione ulteriori 2.710 domande, tra cui potrebbero essercene alcune iniziate ma già abbandonate” dichiarano in una nota congiunta i due assessori regionali.

“Stiamo parlando di una misura per cui la Regione Puglia ha stanziato 248 milioni di euro – precisano gli assessori – per cui permane ancora un’amplissima disponibilità di risorse. Per quanto riguarda, invece, il ‘Titolo II Circolante’, sempre alle ore 15 di oggi sono state attivate, dagli Istituti di Credito e dai Confidi, 265 pratiche relative al ‘Capo 3’ (cioè la misura destinata principalmente a commercio, artigianato, manifatturiero e servizi) e 32 pratiche relative al ‘Capo 6’ (dedicato al settore turistico), ma allo stato attuale nessuna domanda è stata ancora completata e inviata telematicamente”.

“Per quanto riguarda il Titolo II – Circolante ricordiamo che sono stati stanziati 200 milioni di euro (150 milioni per il Capo 3 e 50 milioni per il Capo 6). Il nostro invito alle attività economiche è quello di procedere con serenità alla trasmissione delle domande perché le risorse ci sono eccome e chi sostiene il contrario, mettendo in circolo notizie completamente destituite di fondamento, farebbe bene a rivolgersi, prima, agli uffici della Regione Puglia per avere dati ufficiali ed evitare, così, di turbare il lavoro e la serenità del sistema economico pugliese che sta cercando, con tutte le sue forze, di rialzarsi nonostante una crisi senza precedenti e del tutto inattesa”.

“Su un piano più generale, poi, siamo estremamente soddisfatti per la grande attenzione che le attività economiche pugliesi stanno riservando a questi due importantissimi strumenti, e i numeri delle prime domande pervenute dimostrano che evidentemente si tratta di misure largamente attese e apprezzate dal tessuto delle nostre Micro, Piccole e Medie imprese per far fronte alla crisi causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Le domande per accedere alle agevolazioni promosse dalla Regione stanno continuando a pervenire, con grande tranquillità, e senza che si siano registrati, in questi giorni, blocchi o interruzioni nel sistema informatico che, al contrario, funziona regolarmente e sta reggendo molto bene l’impatto di una considerevole mole di domande”.

“Chi sostiene il contrario mente o è solo interessato a rimestare nel torbido per ragioni elettorali” concludono gli assessori. “Noi, come Governo regionale, assieme al Presidente Michele Emiliano, continueremo a stare al fianco di imprenditori, commercianti, artigiani, partite IVA e lavoratori come abbiamo già dimostrato in queste settimane, varando una manovra economica straordinaria e senza precedenti, con una dotazione finanziaria complessiva di 750 milioni di euro per immettere nel sistema economico la liquidità indispensabile per supportare, dinnanzi a una sfida così complessa, lo sviluppo e il rilancio del nostro sistema produttivo”.