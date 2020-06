Cusmai (Lega): “Sindaci sentinelle del territorio: ridare centralità ai Comuni”

Il Segretario Provinciale Lega Foggia sottolinea l’importante lavoro dei sindaci in questi mesi di emergenza

“In questi mesi di emergenza gli Enti che hanno mostrato maggiore affidabilità e hanno mantenuto saldamente il timone, sopperendo alle grandi lacune di un Governo in totale confusione capace solo di rimandare, raccontare favole e incapace ancora di far arrivare euro agli Italiani; sono stati i Comuni con un lavoro importante dei Sindaci e di tutte le Amministrazioni che fin da subito hanno operato per dare aiuto ai cittadini”. E’ quanto sostiene in una nota Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia.

“Basti pensare al Fondo di Solidarietà anticipato dal Governo – continua Cusmai – dove bisogna sottolineare che erano soldi già stanziati, quindi ennesima medaglia di legno che Conte & Co hanno voluto mettersi al petto in una delle pompose conferenze stampa, che in pochi giorni si è trasformato in buoni spesa da fornire per un aiuto concreto e immediato alla popolazione”.

“Oltre questo tanti Comuni hanno approvato la sospensione della TARI, della TOSAP o di altre imposte comunali, per poter lasciare nelle tasche dei cittadini più risparmi possibili per fronteggiare la grave situazione economica che stanno vivendo. Fra gennaio e aprile i dati del MEF indicano un calo del 31% fra tributi e tariffe, circa 3 miliardi di euro di entrate in meno negli enti comunali” aggiunge il Segretario Provinciale Lega Foggia.

“I Sindaci rappresentano le sentinelle delle istituzioni sui territori, sono i primi ad avere rapporti con i cittadini, ne conoscono più di altri le esigenze e dovrebbero essere rimessi al centro della ripartenza. La Lega ha da sempre come punto fermo la responsabilizzazione e la valorizzazione delle autonomie locali, sperando che questa grave situazione abbia fatto comprendere che bisogna sfoltire burocrazia nella quale sono impelagate e che dare più poteri vuol dire attuare con velocità sui territori politiche che possono dare risposte immediate alle comunità. Temiamo però fortemente che questo Governo miope alle esigenze reali possa rendere attuabile tutto questo” conclude Cusmai.