Fermo pesca in Puglia, Mennea: “Riaprire i termini per accedere agli aiuti per il 2019”

Il consigliere regionale richiede di riaprire i termini dell’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico: “Pubblicare un bando nel periodo di piena emergenza sanitaria mi sembra, quantomeno, incauto”

“Il 19 marzo scorso è stato pubblicato l’avviso pubblico (con termine per l’invio delle domande fissato al 30 aprile) per l’accesso al sostegno economico destinato agli armatori di imbarcazioni da pesca, che nel 2019 hanno subìto un ulteriore periodo di fermo, così come garantito da una apposita legge regionale. Il periodo utile per l’invio delle domande ricadeva, dunque, in piena emergenza Covid-19 e molti imprenditori del settore non hanno potuto ottenere notizie dalle associazioni di categoria per presentare le domande di partecipazione all’avviso pubblico. Per questo chiedo di riaprire i termini di presentazione delle domande, consentendo a tutti gli aventi diritto di poter partecipare”.

La richiesta è del consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, ed è stata messa nero su bianco in una mozione che sarà esaminata presto in Consiglio regionale e impegna a tal fine Giunta e presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“La pesca – spiega Mennea – non può essere considerata un settore marginale in Puglia. Al contrario è un settore importante, che va rivalutato e valorizzato anche perché ci sono fondi ad hoc che ne consentirebbero lo sviluppo, ma sono poco utilizzati. Questo avviso è un esempio di come non si deve gestire il sostegno a questo settore, perché pubblicare un bando nel periodo di piena emergenza sanitaria mi sembra, quantomeno, incauto”.

“Da qui – sottolinea il consigliere regionale – la mozione depositata, che intende evitare alla categoria di rimanere fuori dalle poche occasioni concrete di sostegno, mentre altre andrebbero trasformate in aiuti veri e propri per sviluppo della pesca anche in chiave turistica. Perciò, il Governo regionale – conclude – riapra al più presto i termini per accedere ai sostegni”.