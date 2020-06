La Lega scende in piazza a Foggia: un flashmob il 2 giugno

Alle ore 11.00 di domani a Foggia in Piazza Cavour la Lega ha indetto, seguendo l’indicazione del Segretario Federale Matteo Salvini, un flashmob in sicurezza con le normative vigenti per portare all’attenzione dei media tutte le categorie produttive e coloro che sono stati abbandonati da questo Governo in totale confusione e incapace di gestire la ripartenza con misure forti e d’impatto per contrastare la grave crisi economica in cui versa l’Italia.

Alla manifestazione, insieme a tutte le espressioni provinciali e cittadine del partito e del territorio, sarà presente l’Europarlamentare Massimo Casanova.