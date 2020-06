Lega, in Puglia arriva Matteo Salvini: tappa finale a Foggia il 26 giugno

Il segretario provinciale della Lega: “Questo è solo l’inizio di una campagna elettorale che ci porterà a settembre a liberare finalmente la Puglia dal malgoverno di 15 anni di sinistra”

“È con estremo piacere sapere che la città di Foggia e tutta la Capitanata potranno tornare ad abbracciare il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, venerdì 26 alle ore 13:00 presso il Florio in Fiera a Foggia, in un momento con Parlamentari, Segretari, Dirigenti, Amministratori e militanti. Questo è solo l’inizio di una campagna elettorale che ci porterà a Settembre a liberare finalmente la Puglia dal malgoverno di 15 anni di sinistra e ringraziamo il Segretario Federale per aver pensato a Foggia come inizio di questa avventura che ci vedrà impegnati 24 ore su 24 alla ricerca di un voto in più alla Lega che guiderà la coalizione alla vittoria” – dichiara il Segretario Provinciale Daniele Cusmai.

“È ora di ridare alla Puglia e ai pugliesi un governo regionale che li rimetta al centro e che lavori per garantire sviluppo in tutti i settori abbandonati e demotivati da questi disastrosi 15 anni. Avremo nelle nostre liste uomini e donne di valore che profonderanno il massimo impegno per aiutare questa terra e questa gente a sentirsi di nuovo parte integrante di un percorso che porti alla rinascita di una delle regioni più belle d’Italia” conclude Cusmai.