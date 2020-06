Regionali in Puglia, il centrodestra ha deciso: è Fitto il candidato presidente

Lega, Forza Italia e Fratelli di Italia raggiungono l’accordo dopo mesi di trattative

Raffaele Fitto è il candidato presidente della Regione Puglia. Dopo mesi di estenuanti trattative il tavolo di coalizione riunito a Roma ha sciolto una volta per tutte le riserve e ha indica l’europarlamentare di Fratelli d’Italia come l’uomo che dovrà guidare il centrodestra alle elezioni regionali (che si terranno probabilmente il 20 e 21 settembre).

“Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto” è il commento dei tre leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

L’ok per Fitto arriva dopo mesi di trattative al tavolo romano tra i tre leader, a partire da dicembre scorso, quando Giorgia Meloni impose il suo nome e ottenne un primo via libera da Salvini e Berlusconi. La partita si è via via complicata anche per la difficoltà di individuare i nomi dei candidati nelle altre Regioni e per la voglia della Lega di avere un suo candidato presidente in una Regione del Sud. Alla fine però Salvini ha deciso di fare un passo indietro, così come aveva dichiarato in un’intervista a Repubblica sabato scorso, rinunciando a puntare ancora sulla candidatura di Nuccio Altieri (ex fittiano, passato alla Lega negli anni scorsi, attuale presidente Invimit).

Il via libera sull’ex governatore salentino chiude il cerchio delle candidature alle elezioni regionali pugliesi, visto che erano già noti i nomi delle altre coalizioni (il governatore uscente Michele Emiliano per il centrosinistra, Antonella Laricchia per il Movimento 5 Stelle, l’ex consigliere regionale pentastellato Mario Conca con la lista Cittadini Pugliesi e il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto con la coalizione formata da Italia Viva, Azione e +Europa).

“Per il centrodestra pugliese è una bella giornata” commenta l’On. Andrea Caroppo, deputato al Parlamento Europeo. “Ho sempre sostenuto che la forza del polo conservatore sta nella sua unità e, poi, nella sua capacità di allargamento ed ho sempre lavorato in questa direzione: oggi registro che, finalmente, dopo 15 anni ci presentiamo uniti agli elettori pugliesi. Sono certo che in questo modo il centrodestra tornerà a governare la Puglia e con efficacia e concretezza la libererà dalla vuota demagogia narcisistica che in questi anni ha ucciso l’agricoltura, la sanità, il turismo, l’industria, la cultura e ogni asset della Puglia”.

“Con piacere accolgo la notizia del Centrodestra unito attorno alla candidatura di Raffaele Fitto” commenta il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Giandiego Gatta. “Adesso starà a noi offrire ai pugliesi una alternativa credibile e qualificata dopo 15 anni di fallimentare gestione della Regione Puglia da parte della sinistra”.

I Consiglieri regionali, Erio Congedo e Francesco Ventola rispettivamente Coordinatore e Vice coordinatore di Fratelli d’Italia Puglia: “La candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia per la prossima competizione elettorale regionale è la migliore risposta che il centrodestra possa dare agli elettori della nostra area politica. Oltre alla lungimiranza del presidente Giorgia Meloni, dietro la scelta del nome di Fitto c’è sempre stata, senza alcun dubbio, la certezza che quindici anni di governo di centrosinistra e di scelte politiche scellerate potranno, grazie alla sua competenza e forza, essere cestinati per dare vita al rilancio della Puglia. Raffaele Fitto, sotto il profilo umano e politico, è il nome che meglio potrà rappresentare sia la comunità pugliese sia le innumerevoli esigenze che il nostro territorio ha e che negli ultimi quindici anni sono state derubricate agli ultimi posti di una sfilza di interessi politici e personali di alcuni, di pochi, a discapito della meritocrazia, della ricchezza e delle risorse che la nostra regione possiede, dal capo di Leuca al Gargano. Con fierezza Fratelli d’Italia, insieme al centrodestra, lavorerà alla campagna elettorale che – si spera – aprirà una nuova stagione in Puglia, con la compattezza e la solidità della squadra, come da tempo anche il mondo di centrodestra chiede e auspica. Ai cittadini chiediamo di collaborare alla realizzazione di un progetto nuovo, di avere e di darci fiducia. Il tempo dell’uomo solo e dei suoi sodali al comando è finito: facciamo in modo che la Puglia torni ad essere di tutti”.