Registrati oltre 95mila arrivi in Puglia dal 3 giugno, Emiliano: “E anche oggi zero contagi”

Il Presidente della Regione Puglia invita a scaricare l’App Immuni e ricorda l’importanza di rispettare le regole sul distanziamento e l’uso della mascherina per poter trascorrere questa estate in sicurezza

“Buone notizie dall’App Immuni: a 10 giorni dal suo avvio non è stato registrato nemmeno un caso di contagio al Covid in Puglia!”. Lo rende noto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“L’App Immuni, che vi invito a scaricare, avverte se siete entrati in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Nel caso in cui ciò avvenga, bisogna rivolgersi al proprio medico di base o pediatra, che attiverà la procedura con le Asl per eseguire il tampone” spiega il Presidente della Regione.

“Il dato pugliese resta quindi positivo: anche oggi abbiamo zero contagi e i ricoverati per Covid sono scesi a 48, mentre i pugliesi guariti sono 3656. Sono dati significativi se pensate che dal 3 giugno sono arrivate in Puglia 95.439 persone, tutte regolarmente registrate sul nostro sito (il modulo è disponibile a questo link)”.

“Noi stiamo mantenendo alta l’attività di monitoraggio e sorveglianza ma è importantissimo che tutti insieme rispettiamo le regole sul distanziamento e l’uso della mascherina per poter trascorrere questa estate in sicurezza” conclude Emiliano.