Ripristinati 50 voli Ryanair in Puglia: “Si torna a volare negli aeroporti pugliesi”

Emiliano invita tutti i pugliesi a riprendere a volare: “Ci siamo impegnati per rendere il vostro viaggio sicuro”. Capone: “La ripresa dei voli dà respiro all’industria turistica pugliese”

La Puglia ripristina anche i collegamenti con Ryanair. Dal 21 giugno attivi 50 voli dagli aeroporti di Bari e Brindisi. Il calendario delle ripartenze prevede fino al 30 giugno dieci destinazioni da Bari, fra cui Malta – diverranno 25 a luglio e 28 ad agosto – e 4 da Brindisi – diverranno 14 a luglio e 15 ad agosto. A luglio riprenderanno i voli per Parigi Beauvais, Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Budapest, Dublino, Francoforte Hann, Madrid, Berlino, Valencia.

“Finalmente – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – si riparte, si torna a volare negli aeroporti pugliesi e lo si fa nel migliore dei modi, nel rispetto delle norme di sicurezza. In questi mesi non abbiamo mai mollato, perché l’obiettivo della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia, è sempre stato quello di ripristinare il prima possibile e comunque quando i decreti ce lo avrebbero permesso, la normalità. L’annuncio della ripresa da parte dei vettori con i quali si è instaurato un grande e forte rapporto non solo professionale, ma anche personale, è la dimostrazione che il sistema funziona e che la credibilità della Società di gestione aeroportuale è sempre stata una costante. Abbiamo inviato, come Regione, le lettere a tutte le major, perché sentissero la vicinanza della Puglia che ha sempre teso loro una mano e perché la loro fiducia fosse così grande da tornare a volare sui cieli pugliesi. Gli scali di Bari e Brindisi tornano a vivere dopo l’emergenza. A Brindisi al momento sono attivi 22 collegamenti. Se è vero che il viaggio apre la mente, il mio invito a tutti i pugliesi è quello di riprendere a volare, perché noi ci siamo impegnati per rendere il vostro viaggio sicuro”.

“La ripresa dei voli, da parte dei vettori che sono tornati ad investire sulla Puglia – ha dichiarato l’Assessore all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone – dà respiro all’industria turistica pugliese. Con l’apertura dei trasferimenti tra le regioni, il nostro territorio è pronto per accogliere al meglio i turisti. Già ieri, i primi sono atterrati, consapevoli di poter trovare in Puglia tutto quello di cui hanno bisogno dopo mesi di lockdown. L’annuncio dei collegamenti con le altre città italiane e con alcune delle maggiori città europee, è un ritorno alla normalità che aspettavamo da tempo. Dopo i voli per Zurigo, Ginevra, Tirana e Milano, dal 21 con Ryanair la Puglia può contare sulla ripresa dei collegamenti che sono stati strategici fino al lockdown per la nostra regione. A breve incontreremo i vertici della compagnia irlandese, nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti, in modo da dare nuovo impulso ai collegamenti aerei diretti per una Puglia che possa nuovamente essere raggiunta facilmente e offrire ai viaggiatori tutte le sue opportunità, la sua bellezza e la sua ospitalità”.

Niall O’Connor, direttore dei Processi di Sviluppo di Ryanair, aveva risposto alla lettera dell’assessore Loredana Capone che li invitava a riprendere i collegamenti, dichiarando , attesa l’importanza del turismo nell’economia della regione puglia , la disponibilità , tenuto conto delle restrizioni governative, a continuare a collaborare con la Regione

Ma O’Connor aveva anche informato l’assessore Capone del fatto che la compagnia irlandese sarà comunque in grado di offrire una crescita del traffico nei prossimi due anni, annunciando il suo ritorno ai piani di servizio che, fatta salva l’eliminazione delle restrizioni governative, vedrà un ritorno di circa il 40% della capienza a luglio e fino al 60% attraverso la propria rete ad agosto.