Festa Bandiera Blu 2020: Emiliano oggi alle Isole Tremiti

Il governatore pugliese, alle ore 19.00, sarà al Porto dell’Isola di San Domino dove verrà issata la Bandiera blu 2020

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sarà oggi alle ore 19.00 al Porto dell’Isola di San Domino – Tremiti- dove verrà issata la Bandiera blu 2020.

Con Emiliano, il sindaco Antonio Fentini, il sindaco di Peschici Franco Tavaglione, il presidente Parco nazionale del Gargano Pasquale Pazienza. L’evento si protrarrà poi per l’intera serata.

Le Isole Tremiti figurano tra i 195 comuni italiani, per complessive 407 spiagge (circa il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale), che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE Italia, la Foundation for Environmental Education, alle spiagge più belle ed incontaminate d’Italia che rispettano precisi criteri legati alla sostenibilità. In Provincia di Foggia la Bandiera Blu quest’anno sventola, oltre che nel Comune delle Isole Tremiti, anche a Peschici e a Zapponeta.