Nuova vita per il campo da tennis di Ischitella: 100mila euro dalla Regione Puglia

Il Comune di Ischitella ottiene il finanziamento per la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale

Ischitella è tra i comuni aggiudicatari dell’avviso pubblico della Regione Puglia del 2019 per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali, segnando un importante risultato per l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Guerra.

Con determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2020/216 di ieri 13 luglio, il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per tutti della regione Puglia, ha approvato la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamento.

Il comune di Ischitella, piazzandosi al 104esimo posto sui 150 ammessi, ha ottenuto il finanziamento di 100.000,00 euro per il progetto presentato ovvero la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale attraverso il recupero funzionale, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Orgoglio e soddisfazione per l’Assessore allo sport del Comune garganico, Alessandro Nobiletti, che lo scorso settembre, chiamò a raccolta le associazioni sportive del territorio al fine di individuare i fabbisogni sportivi e le idee progettuali per partecipare al bando della Regione Puglia: “Questo è solo uno dei tantissimi obiettivi di questa amministrazione che guarda a 360°. Ischitella è una comunità ricca di passione sportiva. Il GS Tennis Ischitella ha raggiunto traguardi che sono andati ben oltre le aspettative. Alcuni membri di questa associazione sportiva mi riferivano che è dal lontano 1993 che nessuno mette mani a questo luogo di aggregazione. Il bando è stato una manna dal cielo. Mi preme ringraziare le associazioni Polisportiva Marconi, Play Volley e SpecialMente: con il loro aiuto e attraverso la comunione di intenti siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento. Lo sport è aggregazione, rispetto. Lo sport è vita”.

Attualmente l’impianto sportivo è composto da un campo di calcio ad 11 funzionante, dotato di servizi annessi, quali spogliatoi, e parcheggi interni, ed e un campo da tennis in condizioni di manutenzione e conservazione pessime. Per collegare gli spogliatoi alle strutture sportive è presente una rampa di accesso per disabili che però non garantisce l’effettivo utilizzo.

Il progetto finanziato dalla Regione Puglia consentirà la riqualificazione dell’intero impianto, con la realizzazione dei seguenti interventi:

– Recupero funzionale. Il campo da tennis attualmente non agibile verrà integralmente recuperato con lavori di rifacimento dell’intera superficie e della rete perimetrale. E’ prevista, inoltre, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, con la sostituzione degli 8 proiettori esistenti a Ioduri metallici, con altrettanti proiettori a LED, in modo da favorire la razionalizzazione dei consumi energetici.

– Abbattimento delle barriere architettoniche. Prevista l’implementazione di sistemi per l’accesso e la fruizione assistita funzionale alla fruibilità da parte dei soggetti con disabilità che svolgono la pratica sportiva. Sarà installato uno spogliatoio prefabbricato con annessi servizi, conforme a quanto disposto dal D.P.R. 24 luglio 1996 n.503, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ubicato su un area attrezzata nelle immediate vicinanze del campo da tennis. Sono state predisposte delle rampe di accesso con pendenza inferiore all’ 8% sia in corrispondenza dell’accesso agli spogliatoi che al campo da tennis.

– Adeguamento alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Si interverrà in modo puntuale, prevedendo la sostituzione della rete di protezione in acciaio zincato e plastificato, che separa gli spogliatoi esistenti dal campo da gioco, e la rete in nylon posizionata lungo tutto il lato nord del campo da calcio e per circa mt. 50 sul lato ovest. Per gli spogliatoi esistenti, visto il cattivo stato di conservazione, si è cercato di riqualificarli con nuove tinteggiature, impermeabilizzazione, sostituzione di porte interne e plafoniere. Per l’utilizzo delle docce inoltre è prevista la sostituzione della caldaia per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria, istallando un serbatoio di accumulo per acqua di l. 1500, tale da poter garantire il servizio a tutti i fruitori.