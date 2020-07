Puglia, fondi per gli impianti sportivi: ecco i 42 Comuni foggiani che ne beneficeranno

Sono ben 42 i Comuni che nel Foggiano beneficeranno del potenziamento degli impianti sportivi con fondi della Regione Puglia per un importo complessivo di 4.179.153,71 euro

Ieri il presidente della Regione, Michele Emiliano, e l’assessore allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese hanno stipulato gli accordi preliminari alla sottoscrizione con i rappresentanti di 180 amministrazioni comunali che costituiscono la platea della graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico per il potenziamento del patrimonio sportivo delle Amministrazioni comunali, anno 2019.

Le risorse che la Regione mette a disposizione dei comuni pugliesi ammontano a 17.775.242,81 milioni di euro (a valere sul POR Puglia 2014 – 2020, Asse IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” – Azione 9.14 – “Interventi per la diffusione della legalità) per la realizzazione di interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico nelle sei province pugliesi.

“Una festa. Non si può dire altro” ha commentato l’assessore allo Sport per tutti, Raffaele Piemontese. “Una vera festa insieme a 180 sindaci che incarnano i bisogni di altrettante comunità della Puglia. Abbiamo sottoscritto gli atti che consegniamo loro un investimento di 18 milioni di euro per potenziare e rendere accessibili a tutti gli impianti sportivi comunali. Sono dentro un’azione che ha caratterizzato l’intero quinquennio di Amministrazione Emiliano, durante i quali per gli impianti sportivi la Regione Puglia ha investito 40 milioni di euro: una somma senza precedenti per la Puglia e un primato tra le Regioni italiane. In questo modo abbiamo intrecciato gli effetti positivi sul piano sociale, della salute e dell’attrattività delle nostre comunità. Ai 180 Comuni finanziati oggi con circa 18 milioni di euro, si aggiungono i finanziamenti a 100 Comuni per 8 milioni di euro e 10 milioni di euro sugli impianti sportivi privati. Altre risorse, per complessivi 2 milioni e 600 mila euro li abbiamo indirizzate a 100 impianti sportivi dal 2015 e il 2018. E 700 mila euro di contributi regionali hanno reso possibile l’attivazione di mutui per oltre 2 milioni e 700 mila euro con l’Istituto di Credito Sportivo. Ha detto bene il presidente Michele Emiliano: forse raramente come per un impianto sportivo si capisce quell’immagine di “sindaco di Puglia” con cui si propose sulla scena regionale nel 2015. Stare a fianco delle comunità in modo concreto e con interventi capaci di migliorare la qualità della vita di ogni giorno, come possono sperimentare i genitori che si siedono sulle tribunette a fare il tifo per i propri figli che gareggiano, come può vivere un giovane con disabilità accedendo a un impianto pubblico senza barriere, come possono sentire gli abitanti di un quartiere periferico che lamentavano pochi servizi”.

In Provincia di Foggia sono ben 42 i Comuni che beneficeranno del potenziamento degli impianti sportivi con fondi della Regione Puglia per un importo complessivo di 4.179.153,71 euro. Tra questi anche molti Comuni del Gargano: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Vieste.

Di seguito l’infografica, provincia per provincia, comune per comune: