Puglia, Lopalco è incandidabile: grazie a 10 franchi tiratori passa emendamento della minoranza

L’emendamento approvato impedisce la candidatura a chi fa parte della task force regionale per il Covid

L’epidemiologo della task force anti-covid, Pierluigi Lopalco, è diventato un soggetto che non può candidarsi in quanto ineleggibile. E’ l’unico obiettivo raggiunto ieri in Puglia durante la dura battaglia che ha avuto luogo nell’ultimo Consiglio Regionale prima delle elezioni di settembre.

Nella tarda serata di ieri infatti il Consiglio regionale ha approvato a scrutinio segreto un emendamento a scrutinio segreto a firma del forzista Damascelli e dell’ex 5 stelle Mario. L’emendamento stabilisce l’ineleggibilità di chiunque faccia parte a qualsiasi titolo di una task Force regionale, puntando chiaramente a far fuori politicamente il prof. Lopalco, coordinatore della task Force scientifica contro il coronavirus che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura alle regionali al fianco di Michele Emiliano.

L’emendamento è passato grazie a una decina di franchi tiratori della maggioranza. Su 47 votanti infatti sono 28 i voti favorevoli. “Un’aperta ribellione, anche dai banchi della maggioranza, al presidente Michele Emiliano e al ruolo ambiguo e strumentale che sta avendo il capo della task force pugliese anti covid” esulta Fratelli d’Italia. “È stato sufficiente chiedere il voto segreto per iniettare coraggio e buonsenso anche nella maggioranza. È la dimostrazione che la nostra battaglia era fondata: approfittare di un’emergenza sanitaria e dello spazio mediatico che questa ha consentito – e continua a consentire- è il punto più basso di questa legislatura. Senza considerare, inoltre, la poca credibilità che avrebbe avuto l’uomo di scienza nelle sue dichiarazioni e decisioni riguardanti la salute e la vita dei cittadini, sacrificate sull’altare della sua candidatura – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia”.

L’emendamento votato era solo il primo dei circa 1950 emendamenti presentati e che alla fine hanno impedito di procedere con l’approvazione della doppia preferenza di genere , la proposta più importante. All’1,30 circa, dopo l’ennesima sospensione, il presidente, Mario Loizzo, ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale causa le numerose assenze tra i banchi dell’opposizione e dichiarare la chiusura dei lavori, circostanza che coincide con la conclusione dell’attività della X legislatura.