Regionali Puglia, Lopalco è candidabile: saltano le modifiche e gli emendamenti

Il commento dell’epidemiologo: “28 Consiglieri regionali che hanno paura delle donne e della competenza”

“Leggo con una certa punta di vanità che fra i 2000 emendamenti presentati dalla opposizione per non far votare la legge sulla parità di genere nelle candidature, faceva capolino anche un emendamento anti-Lopalco. Abbiamo la prova provata che un nutrito gruppo di consiglieri a fine legislatura sono terrorizzati all’idea che a settembre dovranno tornare a lavorare. Mi dispiace per loro, ma spero proprio che a favorire la porta di uscita sia un nutrito drappello di donne e persone competenti che diano nuovo respiro a quell’aula”. E’ quello che ha scritto su Facebook il prof. Pierluigi Lopalco, capo della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus e candidato alle Regionali in Puglia nella lista «Con Emiliano».

L’epidemiologo commenta così quanto avvenuto ieri in Consiglio regionale, con l’affossamento della doppia preferenza di genere e con l’emendamento anti-Lopalco proposto in Aula da Forza Italia e passato a voto segreto con 28 preferenze su 47, con il quale viene impedita la candidatura ai componenti di una Task Force regionale.

Alla fine il prof. Lopalco sarà candidabile ed eleggibile: l’emendamento di ieri sera, approvato grazie a minimo 10 franchi tiratori, non ha avuto effetto dato che è saltata la votazione finale sull’intero provvedimento che prevedeva le modifiche alla legge regionale sulla doppia preferenza dopo la presentazione di oltre 1950 proposte di modifica.