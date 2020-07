Rodi Garganico, presentato il nuovo progetto per il porto turistico

Alla presentazione anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale Raffaele Piemontese

“A Rodi Garganico un nuovo progetto finanziato con 5,5 milioni di euro dalla Regione Puglia servirà ad effettuare una serie di interventi al porto, tra i quali il dragaggio dei fondali e la costruzione di sistemi di protezione per rallentare la perdita di pescaggio”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che ieri sera, al porto turistico di Rodi Garganico, ha partecipato alla presentazione del progetto, con il sindaco di Rodi, Carmine d’Anelli, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il dirigente dell’area tecnica del Comune di Rodi Garganico, Domenico Di Monte.

“Siamo una terra che, con i suoi limiti, capace di mettersi con la schiena dritta e cambiare pian piano le cose con il lavoro, con l’umiltà e la collaborazione. La Regione Puglia ha stanziato dopo 20 anni milioni di euro per dragare tutti i porti, man mano al manifestarsi delle necessità. Restituiamo così a questa città e ad altre la possibilità di utilizzare il porto come volano economico” ha detto Emiliano nel corso della presentazione.

L’assessore al bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha spiegato i dettagli: “La Marina di Rodi Garganico ha ricevuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro per il dragaggio del fondale e il ripascimento del litorale a est del molo di sottoflutto, per ristabilire l’originaria linea di costa. Un investimento che non fa altro che accrescere l’appeal della struttura portuale chiamata, soprattutto in questa stagione, a intensificare l’attività turistica.

“Senza dimenticare – ha aggiunto Piemontese – che, a dicembre del 2018, la Regione ha riconosciuto alla città di Rodi il titolo di ‘Comune a economia prevalentemente turistica’, con le conseguenze positive che questa qualificazione ha sul piano dell’attrattività anche internazionale. E allora, consapevoli del vantaggio competitivo, determinato dalla natura e dal paesaggio fisico e culturale che si è sviluppato lungo le coste italiane, abbiamo programmato una serie di azioni per sviluppare e incrementare il turismo costiero e marittimo: la scelta di situare la Puglia dentro questo flusso di crescita dell’economia blu è all’origine dell’esperienza di governo che stiamo chiudendo. Con i fatti il Presidente Michele Emiliano ha dimostrato a tutti i pugliesi che è un uomo che ha a cuore le sorti di una terra che è stato chiamato a governare”.