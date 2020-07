Superbonus Edilizia al 110%: 2 eventi del M5S a San Nicandro e a San Marco in Lamis

Due incontri informativi nel Gargano sugli aspetti dell’importante norma contenuta nel DL. Rilancio: interverranno la deputata Marialuisa Faro, il senatore Marco Pellegrini e, a San Marco in Lamis, anche il consigliere comunale Leonardo Coco

Due eventi informativi, due incontri con i cittadini per informare sugli aspetti di una importantissima norma contenuta nel DL. Rilancio, il Superbonus 110%. Gli incontri si terranno a San Nicandro Garganico, a Palazzo Fioritto, il 31 luglio, e San Marco in Lamis, il primo agosto, presso la villa comunale, entrambi con inizio alle ore 19.30. Interverranno la deputata Marialuisa Faro, il senatore Marco Pellegrini e, a San Marco in Lamis, anche il consigliere comunale Leonardo Coco.

«Il decreto Rilancio con il Superbonus al 110% è legge. Il percorso legislativo per rilanciare l’economia tutelando l’ambiente è stato impegnativo, ma ha dato i suoi frutti- dichiarano Faro e Pellegrini. Riteniamo molto utile che i cittadini conoscano il più possibile come funziona il Superbonus e a chi spetta. Ed questo il motivo per cui abbiamo organizzato questi due eventi informativi. Vogliamo soffermarci anche sulle novità e le modifiche apportate dalle Camere in sede di conversione, che rendono applicabile il Superbonus anche per la seconda casa, come avevamo chiesto sin dall’inizio. Si potrà, anche, riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori. Due importanti novità che ampliano il numero di soggetti beneficiari del Superbonus al 110% rendendolo ancora più efficace sul piano dello sviluppo economico e della tutela ambientale. Abbiamo messo in campo una misura senza precedenti per dare una spinta decisiva alla crescita e alla transizione energica. Con il Superbonus e il Super sismabonus la ripartenza dell’Italia è all’insegna della sostenibilità» concludono i pentastellati.

Saranno rispettate le disposizioni vigenti in tema di distanziamento sociale e sull’uso dei dispositivi di protezione personale, i partecipanti sono pregati di munirsi di mascherina.