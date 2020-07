Vieste, il 15 luglio Emiliano e Piemontese per la posa della prima pietra Community Library

Nella mattinata Emiliano e Piemontese con il direttore generale dell’ASL Foggia, Vito Piazzolla, saranno accolti dal sindaco Giuseppe Nobiletti per fare il punto sul completamento dei lavori del Poliambulatorio e del nuovo Laboratorio Analisi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, mercoledì 15 luglio saranno a Vieste per partecipare ad alcune iniziative in programma in città.

La giornata inizierà con la posa della prima pietra della Community Library in programma alle ore 11 presso il Convento di San Francesco. Un altro importante tassello nel mosaico della cultura viestana, grazie al finanziamento della Regione Puglia, l’amministrazione comunale ha colto l’occasione per realizzare un nuovo spazio che presto diventerà un nuovo punto di incontro, di scambio e di azione collettiva in una città turistica come Vieste.

Alle 12 Emiliano e Piemontese con il direttore generale dell’ASL Foggia, Vito Piazzolla, saranno accolti dal sindaco Giuseppe Nobiletti per fare il punto sul completamento dei lavori del Poliambulatorio e del nuovo Laboratorio Analisi.

Infine alle 13 visita alle segherie del Mandrione, un vecchio opificio che fino agli anni ’70 fungeva oltre che da segheria, anche come laboratorio di formazione per i ragazzi del luogo. Oggi Mandrione è sede dell’ARIF, e la Regione Puglia punta proprio da questo luogo a rilanciare la filiera del legno.