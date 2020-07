Vieste, il sindaco: “Il solito colpo di sole: l’Anas chiude le gallerie in piena estate”

Nobiletti: “Era troppo attendersi che in una stagione turistica già delicata per l’emergenza Coronavirus, l’Anas ci risparmiasse i suoi disservizi”

Sulla chiusura delle gallerie ubicate sulla “Variante di Mattinata” sul tratto di strada Manfredonia-Vieste, interviene il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. “Ancora una volta, in spregio ad ogni valutazione di opportunità e di buon senso, l’Anas chiude le gallerie della Vieste-Mattinata in pieno luglio, procurando notevoli disagi ai flussi di turisti desiderosi di mare e costa garganica, ma anche al traffico ordinario segnato spesso da trasferimenti per motivi di salute oltre che di lavoro”.

“Non c’è emergenza o rilancio dell’economia turistica che possa frenare gli istinti iperburocratici dell’Anas, rivolti a timbrare il cartellino di manutenzioni che potrebbero effettuarsi in altri periodo dell’anno con disagi più attenuati” continua il primo cittadino di Vieste.

“Era troppo attendersi che in una stagione turistica già delicata per l’emergenza Coronavirus, l’Anas ci risparmiasse i suoi disservizi camuffati da servizi di manutenzione e dimostrasse di non patire i suoi soliti “colpi di sole” conclude Nobiletti.