Elezioni, è l’unico candidato sindaco ma non raggiunge il quorum: tutto da rifare a Lesina

Esultano i Comitati che invitavano i cittadini all’astensione

Doveva essere una passeggiata dato che era l’unico candidato alla carica di sindaco. Eppure non ce l’ha fatta e il suo Comune resta senza primo cittadino. Succede a Lesina, in Provincia di Foggia, dove l’aspirante sindaco Primiano Di Mauro, della lista a trazione leghista “Lesina azzurra”, non è riuscito a superare il quorum (fermandosi a 49,01 per cento).

A Lesina, feudo dell’europarlamentare della Lega Massimo Casanova, braccio destro di Matteo Salvini, e dove lo stesso Salvini aveva dato per scontato la vittoria, trionfano così i comitati L’Altra Lesina e No Quorum che avevano invitato i cittadini a non votare.

In caso di presenza di un’unica lista alle amministrative, infatti, la norma prevede che il candidato sindaco venga eletto se il dato dell’affluenza raggiunge il 50% più 1 degli aventi diritto. Un traguardo che non è stato raggiunto a Lesina perché solo il 49,1 degli elettori si è recato alle urne.

Un risultato che lascia il Comune nelle mani del commissario prefettizio, dopo lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto lo scorso giugno a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri comunali.