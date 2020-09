Elezioni, prende forma il nuovo consiglio regionale della Puglia: 10 seggi alla Provincia di Foggia

Eletti consiglieri alle Elezioni Regionali in Puglia 2020: ecco come verranno assegnati i seggi

A 24 ore dalla chiusura delle urne, inizia a prendere forma il nuovo consiglio regionale che governerà la Puglia. Alla luce dei risultati del voto di domenica e lunedì, i seggi saranno così ripartiti: 28 seggi alla maggioranza (di cui uno al Governatore Emiliano), 17 alla coalizione di Fitto e 5 a quella di Antonella Laricchia.

Per quanto riguarda la maggioranza, la ripartizione è la seguente: 16 seggi al Pd, 6 alla lista “Con Emiliano” e 5 ai “Popolari con Emiliano”.

Nessun seggio per “Italia in Comune” che non ha raggiunto il 4 per cento,ma resta da capire perché il Ministero dell’Interno, attribuendo i seggi alle liste in Puglia, abbia escluso anche Senso Civico nonostante abbia superato la soglia di sbarramento del 4% (4,16% il risultato ottenuto).

Per il centrodestra invece i seggi sono così suddivisi: 6 seggi a Fratelli d’Italia, 4 alla Lega, 4 a Forza Italia e 3 alla lista civica” di Fitto “Puglia Domani”. A questi si aggiunge il seggio per il candidato governatore non eletto.

Al Movimento 5 Stelle 5 seggi.

Alla Provincia di Foggia andranno in tutto ben 10 seggi, così ripartiti:

3 al PD con Raffaele Piemontese (con il suo boom di preferenze: 21.453), Paolo Campo (4.293 preferenze) e Teresa Cicolella (4.016).

1 alla lista “Con Emiliano” con Antonio Tutolo (7.614 voti)

1 alla lista “Popolari con Emiliano” con Sergio Clemente (2.657)

Passando al centrodestra:

1 a Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis (7.817 voti)

1 alla Lega con Salvini, con Joseph Splendido (6.029 voti)

1 alla lista “Puglia Domani” con Paolo Dell’Erba (6.994 voti)

1 a Forza Italia con Giandiego Gatta (9.953 voti).

Un seggio al M5S con Rosa Barone (3.799 voti).