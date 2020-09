Elezioni Regionali in Puglia: dati definitivi ed eletti in Provincia di Foggia

Dieci in tutto gli eletti in Provincia di Foggia: Piemontese, Campo, Cicolella, Tutolo, Clemente, De Leonardis, Splendido, Dell’Erba, Gatta e Barone

Con lo spoglio ormai ultimato per le regionali in Puglia, ecco i risultati definitivi nella Provincia di Foggia delle liste in corsa alle elezioni del 20 e 21 settembre.

Il partito più quotato è il PD con in vetta Raffaele Piemontese (eletto), che stacca da tutti gli altri esponenti (21.518 preferenze solo nel Foggiano). Si piazza secondo, ma molto distante dall’avvocato di Monte Sant’Angelo, Paolo Campo (eletto), con oltre 4mila preferenze. Seguono Teresa Cicolella (eletta), Anna Rita Palmieri, Matteo Masciale, Antonietta Leccese, Guido De Rossi e Isabella Damiani.

La seconda lista a sostegno del governatore Emiliano ad incassare più voti è “Con Emiliano” dove spiccano l’ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo (eletto) e Rocco Pezzano, seguiti da Lucia Trigiani, Donato Pascarella, Rosa Giovanditti , Patrizia Lusi e Pierluigi Lopalco (l’epidemiologo a capo della task force pugliese contro il Covid).

Sorprende “Senso Civico – Un nuovo ulivo per la Puglia”, con Luigi Giorgione, che supera la soglia di sbarramento del 4% ma viene escluso dalla ripartizione dei seggi.

Bene anche “Popolari con Emiliano” con i candidati Sergio Clemente (eletto), Antonio Squarcella e Antonio Demaio.

Passando alle liste della coalizione Fitto, il primo partito è Fratelli d’Italia con Giannicola De Leonardis (eletto) e Antonio Giannatempo.

Arriva seconda nella coalizione di Fitto la Lega di Salvini con i candidati Splendido (eletto) e Miranda, seguiti da Romani e Di Iorio.

Spazio anche a “La Puglia Domani”, capitanata da Paolo Dell’Erba (eletto) e Anna Maria Fallucchi.

Segue il partito di “Forza Italia” dove Giandiego Gatta (eletto) ottiene da solo quasi 9mila voti. Segue Napoleone Cera con oltre 4mila voti e Leonardo Di Gioia che supera di poco i 1700 voti.

Salvo per poco il Movimento 5 Stelle dove Rosa Barone (eletta) ottiene 3809 voti.