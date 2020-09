Elezioni Regionali Puglia, l’affluenza sfiora il 40% nella prima giornata: Provincia di Foggia ultima

Il dato aggiornato dell’affluenza alle urne in Puglia, sia per quanto riguarda le elezioni regionali, il referendum costituzionale e le comunali

Continua l’election day in Puglia. Sono circa 3,5 milioni i pugliesi che si apprestano a scegliere il nuovo presidente della regione per i prossimi 5 anni. Si profila una testa a testa tra il candidato del centrosinistra, il presidente uscente Michele Emiliano, e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto. Sono in tutto 8 i candidati in lista per la poltrona di governatore, 29 in tutto le liste, e oltre 1300 gli aspiranti consiglieri.

Urne aperte anche per il referendum costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari (che alla Camera passerebbero da 630 a 400 mentre al Senato scenderebbero da 315 a 200) e, in 49 Comune pugliesi, per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali.

I dati sull’affluenza in Puglia, alle ore 23,00, quando hanno chiuso le urne della prima giornata di voto

Elezioni Regionali. Alle ore 23, secondo i dati riportati sul sito del ministero dell’Interno, per le Regionali l’affluenza nei seggi in Puglia è stati pari al 39,89 %. E’ la provincia della Bat quella col maggior numero di votanti con il 42,61 per cento. Segue quella di Lecce con il 41,05 per cento, poi la provincia di Bari col 40,92 per cento, Brindisi col 38,70 per cento, Taranto col 38,53 per cento e Foggia col 36,54 per cento, attestandosi fino a ieri come la Provincia con il minor numero di votanti. In Provincia di Foggia è Ordona il Comune che ha fatto registrare l’affluenza più alta, 66,70 per cento.

Referendum. Alle ore 23 per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari si è espresso il 43,74 degli aventi diritto, così distribuiti nelle 6 province pugliesi: a Bari il 44,63 pe centro, nella BAT il 45,48 per cento, a Brindisi il 42,33 per cento, a Foggia il 40,91 per cento, a Lecce il 46,49 per cento e a Taranto il 40,74 per cento.

Elezioni Comunali. Alle ore 23 l’affluenza per le elezioni comunali è quella che fa registrare il dato più alto: il 49,09 per cento. Nel dettaglio: in Provincia di Bari, con 8 comuni al voto, l’affluenza è stata del 50,59 per cento; nella Bat, con 3 Comuni al voto, ha votato il 48,72 per cento; nel Brindisino, con 5 Comuni, affluenza del 48,72 per cento; nel Foggiano, con 10 Comuni al voto, ha votato il 43,43 per cento dei votanti; nel Leccese, con ben 20 comuni, affluenza del 49,33 per cento; nel Tarantino, con 3 Comuni al voto, ha votato il 52,17 degli aventi diritto.

Sono a disposizione ancora poche ore recarsi alle urne: si vota fino alle 15 di oggi 21 settembre.

Completate le operazioni di voto, si procederà, nell’ordine, allo scrutinio relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative seguirà dalle ore 9 di martedì 22 settembre.

Dati in aggiornamento