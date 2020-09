Puglia, Emiliano e Piemontese sulla pista del Gino Lisa: “Stiamo realizzando un sogno della Capitanata”

Il governatore pugliese invita le compagnie aeree ad attivarsi per utilizzare l’aeroporto di Foggia: “Sono possibili incentivi importanti per consentire i voli di linea”. L’assessore Piemontese: “Non accettiamo critiche da Fitto”

“Stiamo finalmente realizzando un sogno della Capitanata, che è quello di avere un aeroporto in grado di far atterrare qualunque tipo di aereo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa mattina, durante la cerimonia per la conclusione dei lavori di prolungamento della pista dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

“Sapete che l’Unione Europea è stata invocata sovente come soggetto che impediva questo tipo di lavori” ha ricordato Emiliano. “L’assessore Piemontese è andato più volte in missione a Bruxelles. Abbiamo accertato che potevamo invece tranquillamente investire su questo aeroporto”.

“Oltre ad accogliere voli di linea che ci auguriamo siano presto stabiliti – ha aggiunto il governatore pugliese – questo aeroporto diventerà la base più importante della protezione civile italiana. Qui sorgeranno imprese e saranno installate tutte le attrezzature necessarie a fare di Foggia un punto di riferimento, in caso di disastro, di tutta l’area sud est dell’Unione Europea”.

E a proposito dei voli di linea Emiliano lancia un appello: “Alle compagnie aeree che hanno desiderio di utilizzare questo aeroporto, prendete al più presto contatto con noi anche perché sono possibili incentivi importanti per consentire a queste compagnie aeree di iniziare i voli di linea”.

“Solo 4 anni fa questa impresa sembrava impossibile. Ci dicevano che questi lavori non si potevano fare. Ce l’hanno ripetuto all’infinito, ma noi non ci siamo mai arresi, siamo andati a vedere di persona, abbiamo messo altri soldi, ne metteremo tanti altri. E oggi possiamo dare a Foggia questo importante aeroporto” ha concluso il governatore pugliese.

Presente sul cantiere anche l’assessore regionale al Bilancio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: “Oggi abbiamo mostrato a tutta la Capitanata e a tutta la Puglia l’allungamento della pista a due chilometri. Completati i lavori, questo aeroporto sarà operativo e questo grazie all’indirizzo politico del governo regionale. La Regione Puglia con Michele Emiliano ha compreso che questa terra ha grandi potenzialità. Non accettiamo le polemiche, le critiche. Non possiamo dimenticare ciò che è avvenuto in passato. Foggia è stato penalizzata dal punto di vista dei collegamenti aerei e ha perso il vero aereo nel 2004, quando l’allora governatore della Puglia, Raffaele Fitto, affossò il progetto sull’aeroporto di Borgo Mezzanone per favorire con 130 milioni di euro la realizzazione un nuovo aeroporto a Grottaglie nel Salento nonostante la richiesta di questo territorio. E considerate che l’aeroporto di Grottaglie dista 50 km da un altro aeroporto già esistente che è quello di Brindisi. Questa è cronaca. Non è una valutazione di ordine politico”.